Pactan Romero y Dávila elecciones para candidatos en el PAN

Los ex Gobernadores del PAN suscribieron con los candidatos a dirigir el blanquiazul, Jorge Romero y Adriana Dávila, un documento en el que los aspirantes se comprometieron a impulsar elecciones primarias para la definición de candidaturas a cargos de elección popular.

Romero y Dávila firmaron el Decálogo de propuestas y compromisos para Acción Nacional y México, a cinco días de que el panismo acuda a las urnas para elegir al sucesor del presidente nacional panista, Marko Cortés.

"Impulsar la celebración de elecciones primarias abiertas para la definición de candidaturas a cargos de elección popular de forma simultánea en todos los partidos. Adoptar la causa de las Primarias Abiertas Obligatorias (PASO)", se propone en el punto cuarto del decálogo.

Los ex Gobernadores y los dos candidatos acordaron, además, crear un gabinete de sombra o político adjunto a la estructura del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), así como reintegrar el gabinete alternativo del PAN como un órgano que confronte, critique, vigile y evalúe la actuación del Gobierno federal.

También, construir un órgano electoral interno que garantice certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia y objetividad en los procesos de selección de candidatos y la salvaguarda de un padrón de militantes transparente y confiable, junto con un "Estado de Derecho interno.

Garantizar el cumplimiento de estatutos y normas internas en lo nacional, estatal y municipal, así como en las diferentes áreas del partido.

Coincidieron en revitalizar la Comisión Política del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales como órganos consultivos y de contrapesos permanentes para las dirigencias, bajo normas que impidan que se copten en su conformación.

El decálogo suscrito propone incorporar ciudadanos en los procesos de evaluación interna y auditoría del partido e incluir planeación estratégica con indicadores de evaluación de desempeño y resultados en los comités ejecutivos nacional, estatal y municipal.

Además de sugerir la refundación del partido, buscan derrotar al populismo por la vía democrática y de las instituciones, reconstruyendo las capacidades de acción política y participación desde los ámbitos locales, municipales y regionales.

Junto con el ex Presidente Vicente Fox, firmaron el decálogo los ex Gobernadores Marco Antonio Adame Castillo, Francisco Barrio Terrazas, Fernando Canales Clariond, Marcelo de los Santos, Carlos Medina Plascencia, Juan Manuel Oliva, José Guadalupe Osuna Millán, Patricio Patrón Laviada, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel.

Además, el ex presidente del CEN, Luis Felipe Bravo Mena, la activista del Frente Cívico Nacional, Ana Lucía Medina, el ex senador Ramón Corral y la ex senadora Alejandra Reynoso.