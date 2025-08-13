Gobernador Joaquín Díaz Mena acusa al PAN de oportunismo político en Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de oportunismo político y de montar un "espectáculo" con el tema del dengue y los moscos en Yucatán.

Díaz Mena criticó a la oposición, acusándola de utilizar el "oportunismo político" para cuestionar acciones de su Gobierno, incluso cuando —dijo— saben que se ejecutan conforme al Plan Estatal de Desarrollo.

Señaló que el ejemplo más reciente es el del mega operativo de fumigación contra el dengue, que fue planificado con anticipación, con licitación y coordinación técnica, pero que el PAN intentó presentar como una respuesta improvisada a sus demandas.

Señaló que el PAN mueve a sus alcaldes para enviar oficios el mismo día pidiendo acciones contra el dengue, cuando ya sabían que el operativo estaba listo y que los casos habían bajado 43% gracias a la descacharrización y medidas previas.

"Al presentar el operativo, salen a decir que fue porque lo pidieron ellos".

"Eso es enorme cinismo, oportunismo político total. Es un espectáculo para seguir respirando por la herida", dijo.

Recalcó que una intervención de este tipo no puede organizarse "de la noche a la mañana", ya que requiere personal especializado, equipos, productos químicos certificados y coordinación entre dependencias estatales y municipales.

"Se trata de proteger la salud de la población con planeación, no con ocurrencias mediáticas", aseguró.

También aseguró que se ha mantenido un trabajo constante para reducir el impacto del dengue en Yucatán, implementando campañas preventivas como la descacharrización y la vigilancia epidemiológica desde antes de la temporada de mayor riesgo.