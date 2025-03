El acecho ya es un delito en NL

Por unanimidad, el Congreso local aprobó hoy la denominada Ley Valeria -en honor a Valeria Macías, víctima de acecho y promotora de la tipificación de esa conducta-, consistente en reformas al Código Penal para que el acecho se tipifique y se sancione a quienes lo cometan con penas de seis meses a dos años cárcel y una multa de hasta 57 mil pesos.

Las penas podrían incrementarse al doble cuando la afectación a la víctima sea "significativa".

De acuerdo con la reforma aprobada, el acecho consiste en que, por cualquier medio, una persona aceche, asedie o acose a una persona, de tal forma que ocasione limitación a su libertad de actuar o toma de decisiones, o temor o angustia de sufrir un daño en su persona, familia o patrimonio.

El acecho, se detalla en la reforma, es el comportamiento caracterizado por el seguimiento o vigilancia ilegal de una persona.

"Se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de hasta 500 cuotas a quien cometa el delito de acecho y se incrementarán al doble las penas señaladas, si para la comisión del delito se menoscabe de forma significativa el estilo de vida de la víctima; realice conductas que atenten o causen daño a la integridad física o psicológica de la víctima o su patrimonio, de otra persona o personas con quien aquella mantenga lazos de parentesco o vínculos afectivos", se establece en la reforma.

Además, se establece que el acecho también se comete cuando el agresor ingresa sin autorización al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio donde se encuentre la víctima.

"Hoy es un día muy importante para las mujeres de Nuevo León y de México, ya que se subirán a Pleno algunas iniciativas para su votación y una de las principales tiene que ver con la tipificación del acecho, para que sea un delito establecido en el Código Penal, porque se tenía contemplado el acoso, pero no el acecho", expresó Javier Caballero, presidente de la Comisión de Justicia, antes de presentar al Pleno el dictamen con la reforma.

"Hoy, después de reuniones, múltiples mesas de trabajo con la Fiscalía, Poder Judicial, los promoventes e integrantes de la sociedad civil, se logra un consenso y hoy se votará en el Pleno para que específicamente en este mes de marzo, que es un mes que se vincula con los derechos de las mujeres, podamos tener tipificado el delito de acecho en el Código Penal".

Durante el debate de la reforma, Macías, junto con otras mujeres, estuvieron presentes en las galerías del recinto legislativo y aplaudieron la aprobación unánime de la tipificación del acecho.

Al manifestarse en tribuna a favor de la reforma, Itzel Castillo, Diputada local del PAN, pidió que ésta se conociera como "Ley Valeria" en honor a Macías, víctima de acecho y una de las promoventes de los cambios al Código Penal.

"El acecho no es un simple acto de insistencia", expresó, "es una forma de violencia que aterroriza, limita y pone en peligro vidas. "Hoy tenemos la oportunidad de cambiar eso, y de garantizar que nadie más tenga que pasar, por lo que Valeria vivió, a mí me gustaría que a partir de hoy reconozcamos esta iniciativa como Ley Valeria".

Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano y promovente de la reforma, reconoció que dejaron a un lado las problemáticas políticas.

"El día de hoy", añadió, "este Congreso cumple con una deuda pendiente con las mujeres de nuestro Estado.

"Hoy les pido el voto a favor de esta reforma porque no es solamente Valeria Macías, son muchas mujeres y hombres que también pueden proteger su derecho para no recibir este tipo de violencia.

"Les pido su aprobación unánime porque sé que en la conciencia de todas y de todos sabemos que esa es una deuda pendiente que tenemos con las mujeres de Nuevo León, otros estados ya lo han conseguido, Nuevo León no puede quedarse atrás".

La también promotora de la reforma, la priista Lorena de la Garza, advirtió que, en adelante quienes incurran en el acecho serán sancionados.

"El acecho es una forma de violencia y en Nuevo León ya es delito y van a tener consecuencias por sus actos", expresó.

"Las mujeres de Nuevo León merecen justicia, se merecen vivir en paz y se merecen un Estado que las cuide, esta reforma es una respuesta a una demanda de Valeria y de muchas otras mujeres que llegaron con nosotros para pedirnos una herramienta que tuvieran las autoridades, para que pudieran actuar".

Greta Barra, de Morena, también celebró la aprobación de la reforma.

"En 2017, después de haber sufrido violencia", añadió, "Valeria se encontró con la enorme dificultad de que lo que estaba viviendo, aunque le causara sufrimiento, no era un delito.

"Y hoy, no sólo acercamos la justicia a ella, sino a muchísimas más mujeres, de ese tamaño es la importancia de lo que votamos hoy".

La Diputada del PT, María Guadalupe Rodríguez, dijo que la tipificación del acecho en Nuevo León sienta un precedente en materia de protección a las mujeres.

ESPERA CASTIGO CONTRA SU AGRESOR

Al celebrar que en Nuevo León el acecho sea un delito y ello permita el que los agresores sean sancionados con cárcel, Macías dijo que, tras ocho años, aún sigue siendo víctima de ese ilícito.

Detalló que hace dos semanas volvió a ser acechada por su agresor.

"Mi caso todavía no se resuelve, mi agresor sigue suelto, pero esperemos que esto cambie con este cambio a la Ley", expresó.

Y aún sigue molestándola, se le cuestionó.

"Sí, hace dos semanas tuve el último contacto... todo comenzó hace 8 años y aunque (las autoridades) trataron de darme una solución, pero como no había una Ley, como no había el delito, no había mucho que pudieran hacer, hasta ahorita podrán hacerlo, porque ya tienen la herramienta.

"Esperaría que haya un castigo para esta persona y para todos aquellos que han estado acechando a muchas mujeres y muchos hombres".

Macías dijo que las reformas aprobadas por el Congreso con muy relevantes, pues el acecho es el inicio de delitos aún mayores, como los feminicidios.

Llamó al Gobernador Samuel García a publicar a la brevedad la reforma para que ésta entre en vigor en beneficio de mujeres y hombres que ven afectada su tranquilidad por personas que los acechan.

"Estoy muy emocionada, también con muchos sentimientos encontrados porque fueron muchos años de lucha, pero ésto va a ser un gran cambio para todas las mujeres, para todos los hombres también porque es una Ley que nos protege a todos, y es momento de que los agresores sepan que ya no van a quedar impunes, que México va a cambiar, que se va a empezar a trabajar desde la prevención y se va a dejar de actuar ya cuando no se puede hacer nada por la víctima", expresó.

"Esta reforma fue una lucha de todos y la recompensa va a ser para todos, también hay hombres que son víctimas, pero son mucho más las mujeres que lo sufren".