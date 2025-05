Acusa Rudy que TecMilenio no lo deja tomar clases

MONTERREY, NL.- Rudy, el estudiante de Preparatoria del TecMilenio Campus Las Torres que denunció una agresión sexual dentro de la institución, acudió hoy para tomar clases presenciales, pero se le impidió.

En un video, el joven cuestionó a la institución académica privada.

"No me dejan pasar aun siendo alumno inscrito", manifestó.

"El reglamento prohíbe el hecho de negarle el ingreso tanto a docentes, directores y sus estudiantes, siempre y cuando estén inscritos. Yo he pagado todo de contado el mugrero y hasta estoy becado, no es justo que me nieguen la entrada siendo yo la víctima. Esto es indignante".

El 14 de marzo alumnos de la institución protestaron por un presunto abuso que sufrió el estudiante, cuya denuncia la investiga la Fiscalía General de Justicia en el Estado.