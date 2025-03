Plantean acciones ante emergencia ambiental

MONTERREY, NL.- Ante la mala calidad del aire que afectó hoy al área metropolitana de Monterrey, las bancadas del PRI y PRD en el Congreso local demandaron al Gobierno del Estado implementar, de manera urgente, un "decálogo" de acciones para enfrentar la crisis ambiental en Nuevo León.

Las Diputadas locales del PRI, Gabriela Govea, Lorena de la Garza y Armida Serrato, y la coordinadora de la bancada del PRD, Perla Villarreal, urgieron al Estado a tomar acciones y no sólo a declarar la contingencia ambiental.

"Las dos bancadas vamos a proponer el restablecimiento inmediato de las Alertas Ambientales que fueron retiradas por el Secretario del Medio Ambiente poniendo unos pronósticos que no es lo más óptimo, nos urgen las alertas ambientales", dijo Villarreal.

"Asimismo, que se realicen las reuniones de la Comisión Ambiental Metropolitana es una pena que estas reuniones sean a puerta cerrada, es necesario que exista una participación activa de todos los sectores y enfatizamos que las reuniones sean públicas".

Villarreal dijo que también deben aumentar las inspecciones y que para ello se requiere duplicar el personal enfocado a ésto.

"También vamos por una actualización de Normas Ambientales Nacionales", añadió, "por la actualización y el fortalecimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) en materia ambiental, necesitamos incorporar mejores tecnologías de control de emisiones, y por una supervisión rigurosa a empresas contaminantes ya que es necesario duplicar el número de inspectores de las fuentes fijas, debiendo hacerlo con los recursos obtenidos de los impuestos verdes.

"Además, hay que sancionar a las empresas que incumplan las normas ambientales y contribuyan a la contaminación del aire".

Como parte del decálogo, la legisladoras dijeron que deben regularse los terrenos baldíos y casas abandonadas para reducir al mínimo los conatos de incendio, que la gasolina sea limpia y de calidad; que la Refinería de Pemex, en Cadereyta invierta en más filtros para reducir sus emisiones contaminantes, e incentivar la adopción de energías renovables en pequeñas y medianas empresas, así como la implementación de protocolos de emergencia.

Govea, presidenta de la Comisión de Salud, agregó que también es necesaria la creación de un fondo estatal para que el Estado cubra las consultas y tratamientos de las enfermedades respiratorias cuyo origen sea la contaminación.

"La mala calidad del aire ocasiona un gran impacto en la salud de los ciudadanos, ya que, presentan congestión nasal, dolor ocular, de cabeza, de garganta y las vías respiratorias y una serie de síntomas que afecta a los sectores más vulnerables", expresó.

"Esto ya es una bomba de tiempo no solo para nuestro aparato respiratorio, sino a todo nuestro cuerpo, ya que los órganos como el pulmón y el hígado se ven afectados".

LLAMADO A MISA

Ante la gravedad de la contaminación del aire, el Gobierno debe establecer estrategias de acción, pues de lo contrario, las contingencias no pasan de ser un "llamado a misa", dijo Carlos de la Fuente, coordinador de la fracción del PAN en el Congreso local.

"Lanzaron ya la contingencia ambiental, pero ésta no viene anexada con ningún plan de acción para proteger la salud de la gente, debería haber un listado de actividades que se tendrían que estar suspendiendo, de empresas dejando de operar mientras se reduce la contaminación y las personas estar usando cubrebocas, pero no hay nada de ello", expresó.

"En la Ciudad de México hay acciones ante la contingencia, los autos no circulan, suspenden actividades empresas, pero aquí no las hay, la contingencia se emite tarde e insisto, lo más importante es que haya acciones ante una contingencia, porque de lo contrario es solamente un llamado a misa.

"Tiene que haber acciones concretas a seguir ante una contingencia y estoy casi seguro que muchas de las empresas deberían parar sus labores en días como hoy...en este tiempo no debe haber movimiento de tierras, no debe haber pedreras operando, Pémex debería cerrar, es decir, debería haber acciones contundentes y no las vemos".

Por separado, Claudia Chapa, del PVEM, agregó que la Secretaría de Salud debe informar a la ciudadanía de las medidas que debe adoptar para tratar de cuidar su salud, como puede ser el uso del cubrebocas.

"El cubrebocas nos puede ayudar mucho con el tema de la contaminación", añadió, "así que sí pediría que Salud difundiera los protocolos de cuidado".