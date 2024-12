Inicia construcción de La Cruz de la Misericordia

Por: Agencia Reforma

Noviembre 17, 2024 - 10:10 p.m.

Tras haber sido suspendida en el 2021 por inconformidad de vecinos y por la pandemia de Covid, hoy inició la construcción de La Cruz de la Misericordia en el punto más alto del Cerro de la Loma Larga.

Se trata de una obra monumental de 170 metros de altura, con brazos de una longitud de 90 metros, proyectada para ser una de las más grandes del mundo.

En la explanada de la estructura de la Virgen de Guadalupe, a un lado de donde construirán la cruz, el Arzobispo de Monterrey Rogelio Cabrera ofició una misa en la que recalcó que no ha sido nada fácil continuar con este proyecto.

"Si alguna persona, por ideas o convicciones, no está de acuerdo, le pedimos disculpas, no queremos lastimarla, no queremos hacerle daño", dijo en referencia a quienes estén en contra de la obra.

"Hacemos lo que creemos y hacemos sabiendo lo que es bueno: que Cristo tiene que ser conocido, amado y servido, no hay ninguna otra intención, no tenemos ningún otro objetivo, sino siempre espiritual".

La Cruz de la Misericordia es la parte física más imponente del proyecto que la Arquidiócesis de Monterrey ha llamado "Memorial de la Misericordia", que incluye un acompañamiento a miles de familias de este sector, así como la construcción de 10 centros comunitarios.

En septiembre del 2021, el Arzobispo informó su suspensión y dijo que formarían una comisión para evaluar su viabilidad, luego de que vecinos de la Colonia Independencia, América y Tanques de Guadalupe rechazaron esta obra, anunciada en junio del 2018.

Cabrera indicó que cumplen con todas las normas de construcción, permisos de autoridades y respetarán las medidas para no dañar el medio ambiente.

El proyecto es liderado por un grupo de laicos y su construcción será únicamente con donativos de la sociedad civil, sin involucrar a instituciones del Gobierno ni de la Iglesia, remarcó el Arzobispo.

Esperan su conclusión para el 2027; el Memorial busca celebrar los 500 años del acontecimiento guadalupano en el Tepeyac, en el 2031, y los 2 mil años de la Crucifixión y Resurrección de Jesús, en el 2033.