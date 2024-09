Muestran apoyo a Adriana Dávila para dirigencia nacional

MONTERREY, NL.- Panistas de Nuevo León mostraron su apoyo a Adriana Dávila Fernández, aspirante a la dirigencia nacional del PAN.

Esto en rueda de prensa, para informar sobre el inicio formal de la campaña de Dávila a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, la cual fue dirigida por Jessica Herrera, enlace de campaña en Nuevo León de la aspirante.

Encabezando el encuentro realizado en las instalaciones del Comité Estatal del PAN, también participó Tere García de Madero, ex Alcaldesa de San Pedro y ex embajadora de México en Canadá; Lydia Madero, ex Diputada federal y ex Senadora panista; Jessica Herrera, ex diputada federal; y el panista Jesús Zapata.

"Acción Nacional puede y debe volver a ser una organización nacional, democrática, sólida, congruente y empeñada en servir a México", expresó Jessica Herrera.

Herrera aseguró que México se enfrenta a un régimen político de corte autoritario, populista y demagógico.

"El cual ha degradado a las instituciones políticas y gubernamentales de México, amenazando con destruir la democracia misma, las libertades, derechos y espacios de participación cívica de las y los mexicanos".

Para acabar con ello, pidieron el apoyo a Adriana Dávila Fernández, quien propone 10 ejes de acción en donde la participación de la militancia en la toma de decisiones del partido es uno de los principales, así como dejar atrás las decisiones en la cúpula y favorecer la interacción de sus integrantes.

Los presentes coincidieron en que se busca una dirigencia que sea capaz de escuchar, de unir a la militancia y reorganizar al partido para recuperar sus capacidades y su competitividad.