Hombre intenta suicidarse desde cúpula de iglesia en Halachó

HALACHÓ, Yuc.,

Este miércoles, en el centro de este municipio, un hombre subió al techo de la Iglesia de "Santiago Apóstol" y caminó durante varios minutos amenazando con lanzarse al vacío.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los cuales lograron persuadir al hombre para que descendiera y no atentara contra su vida.

La persona fue identificada con el nombre de Omar, quien dijo ser originaria de Campeche y presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna droga.

El hombre fue trasladado a la comandancia municipal para su valoración.

Testigos que observaron la escena dijeron desconocer cómo este hombre logró subir hasta el techo de la iglesia, pues en ese momento se encontraba cerrada.

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir.

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable.

Hablar de ser una carga para otras personas.

Aumentar el uso del alcohol o las drogas.

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa.

Dormir muy poco o demasiado.

Aislarse o sentirse aislado.

Exhibir ira o hablar de vengarse.

Exhibir extremos de temperamento.

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.