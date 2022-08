Yate derrama combustible y contamina Playa Balandra, en BCS

La Playa Balandra, también conocida como Playa del Hongo, es uno de los 185 sitios a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que administra el Gobierno de México.

De acuerdo con los reportado, una embarcación en la que viajaban 12 personas se incendió el 21 de agosto pasado. Los civiles fueron rescatados por la Secretaría de Marina y el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de Balandra determinó cerrar este sitio para realizar labores de limpieza.

"El APFF Balandra se encuentra cerrada por contingencia ambiental hasta nuevo aviso. Esta medida es tomada para proteger la salud de los usuarios y desarrollar trabajos de restauración dentro del ANP. Agradecemos su comprensión y los invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales para informarse acerca del aviso de reapertura", informaron autoridades ambientales.

Autoridades federales en coordinación con las estatales realizan la limpieza de este centro turístico. Trascendió que el incendio del yate fue provocado por una luz de bengala utilizada para emergencias, de la que se hizo un mal uso.

En tanto que activistas reprocharon que el incidente es producto de la falta de vigilancia del Gobierno a las empresas que rentan embarcaciones para entrar en la zona, derivado de un bajo presupuesto anual. Para este año, según el Presupuesto de Egresos de la Federación, a Playa Balandra se le destinaron 100 mil 200 pesos.

El Gobernador de la entidad, Víctor Castro Cosío estimó que la limpieza de Playa Balandra, considerada una de las playas más bonitas de México, podría tardar dos semanas, y precisó que será el dueño de la embarcación quien costee la reparación del daño.

"Yo pienso que debe estar en un par de semanas, pienso, un par de semanas (...) la Marina tiene el dato bien de cuánto se afectó, pero sí es un área importante", refirió a medios de comunicación locales.

"El dueño es el que va a pagar, yo no tengo todavía (el monto). Ya contrató una empresa, no recuerdo el nombre. La Marina hizo lo que ellos llaman un bordo para que el aceite, la gasolina, combustible no se siga esparciendo ahí en Balandra. Ya nos dañó algunas piedras", agregó.