Sostienen Xóchitl y Maru amena charla

Entre carcajadas, Xóchitl Gálvez y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tuvieron una breve y desparpajada plática ante reporteros en Palacio de Gobierno.

La aspirante recordó que su anfitriona la había estado "chingue y chingue" para que diera su brazo a torcer.

"Sí, yo le dije: no no, no, ándale ya", asintió Maru Campos, riendo de lo lindo.

De hecho, la gobernadora llegó a deslizar que habían compartido mensajes privados por WhatsApp, que luego se vio forzada a borrar, "porque estos cabrones nos tienen bien alambreadas... pero que chinguen a su madre ¿verdad?".