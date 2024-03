Xóchitl Gálvez reprueba dichos de Donald Trump sobre migrantes

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, reprobó las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en un discurso en Ohio llamó "animales" a los migrantes.

"Las declaraciones de Donald Trump sobre los migrantes son absolutamente inaceptables. Los migrantes son personas con dignidad que buscan mejorar sus condiciones de vida y aportan a la prosperidad de Estados Unidos. Toda mi solidaridad con la población migrante ante estos ataques discriminatorios", expresó la candidata panista en su cuenta de X.

El sábado 16 de marzo, Donald Trump realizó un evento en la ciudad de Vandalia, en Ohio, Estados Unidos, donde dio su opinión sobre temas como migración; sostuvo que los migrantes que cruzan la frontera no son personas.

"No sé si ustedes les llamen personas, en algunos casos, ellos no son personas, en mi opinión. Pero no me permiten decir eso porque la izquierda radical piensa que es una cosa terrible de decir", expresó el también empresario que busca otra vez la presidencia de Estados Unidos.

Más adelante, Donald Trump, quien usaba una distintiva gorra roja con el slogan "Hagamos a América grande otra vez", agregó que los migrantes "son malos y animales".

Esta declaración causó indignación a usuarios de redes sociales y a la candidata panista Xóchitl Gálvez, quien expresó su solidaridad con la población migrante tras los ataques del republicano.