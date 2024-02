Quiere Sheinbaum victimizarse con filtración, dice Xóchitl

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudia Sheinbaum busca victimizarse con la denuncia de que se difundió su número telefónico y recibe insultos porque quiere cambiar la conversación sobre los presuntos apoyos que recibieron los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y colaboradores más cercanos por parte del narcotráfico, señaló Xóchitl Gálvez.

Al concluir una reunión con miembros de Acción Juvenil del PAN, la candidata presidencial dijo que en Morena quieren llamar la atención con ese tipo de denuncias cuando deberían pedir que se aclaren las investigaciones de la DEA al Mandatario federal.

"A ver, ¿quién tiene el teléfono de Claudia? Sus allegados. Ellos pueden saber quién lo filtró, ya que dejen de victimizarse. Les encanta victimizarse. Que asuman las consecuencias del ataque que tuvo el Presidente a las dos periodistas", comentó sobre la reacción que se generó por la difusión del teléfono de una reportera del New York Times en conferencia mañanera en Palacio Nacional.

"Ahorita ya me late la victimización. Ya quieren llamar la atención y quieren cambiar la conversación. Y a ver, que le pidan al New York Times o le pidan a la DEA que haga pública la investigación. Si tienen videos, que los hagan públicos. Ya, salgamos de la duda, creo que es lo mejor que le puede pasar a México".

Recordó que le pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que vaya a Estados Unidos y denuncie las "calumnias" en su contra.

"Tiene buenos abogados, no le cuesta nada. ¿Por qué no va a denunciar que lo calumnian? Allá esas cosas se castigan", sostuvo.

Negó que haya un intervencionismo de Estados Unidos o de medios norteamericanos en los asuntos de México, con las investigaciones y publicaciones sobre los presuntos vínculos del Presidente con el narcotráfico.

"Aquí hemos abierto investigaciones en contra de personas de otras nacionalidades cuando violentan la ley. Y sí hay una presunción de que gracias al financiamiento que recibió en sus campañas de 2006 y 2018 se ha consecuentado al crimen organizado, que sí se le ha consecuentado.

"Eso es algo que tiene que entender el Presidente. Más del 30 por ciento del territorio está en manos de la delincuencia organizada. Se ve que hace mucho que no sale a la calle, se ve que no se entera del cobro de piso, se ve que no se entera lo que está haciendo la delincuencia en Guerrero", subrayó Gálvez.

Agregó que hay declaraciones de testigos y lo que hay en México es un "apapacho" al narcotráfico.

Gálvez consideró que el Presidente tiene la culpa de lo que señalen porque se reunió con la mama de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

También resaltó que "con la vara que mida será medido" y el Presidente López Obrador, con simples declaraciones, abrió muchas investigaciones contra la Oposición.

"Y ahora a él no le parece que unos dichos de la misma magnitud de los que él escuchó, lo vinculen a él y a algunos allegados de su persona. Entonces, creo que él tendría que aceptar que la fiscalía atraiga el caso, investigue y que se haga público ese expediente.

"Él siempre ha dicho que no tiene nada qué esconder. Pues creo que sería importante que conociéramos las pruebas que están en esas investigaciones", manifestó para que la Fiscalía General de Justicia también aclare los señalamientos contra el Mandatario federal.