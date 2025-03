Xóchitl Gálvez: es falso que mi hermana usó mi nombre para secuestrar

La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, afirmó que es falso, que su hermana Malinali Jaqueline Gálvez Ruíz, usó su nombre para privar personas de su libertad.

"Es falso, es la campaña que han querido impulsar. No es cierto, no hay ningún otro delito que se le investigue. No hay ninguna otra persona, al menos en el expediente, que haya denunciado que haya sido privado de la libertad por mi hermana", explicó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Gálvez Ruíz afirmó que la confesión de Malinali Gálvez fue obtenida de manera ilícita y bajo tortura.

Afirmó que, aunque debe haber justicia y condena cualquier situación que haya pasado con las víctimas privadas de su libertad, "no se vale que la autoridad haga montajes y obtenga confesiones bajo tortura".

Detalló que a pesar de que siempre ha defendido al Poder Judicial, "tardarse 13 años para emitir una sentencia es algo delicado", pues aseguró que la única prueba con la que la sentencia se dictó es una declaración obtenida bajo tortura.

Explicó que incluso la Comisión de Derechos Humanos ordenó a la Comisión Nacional de Víctimas que inscribieran a Malinali Gálvez en el Registro Nacional de Víctimas del 1 de marzo del 2023.

"Pasaron 11 años para que se pudiera acreditar la tortura", sentenció.

Sobre la detención de su hermana, subrayó que la jueza no tomó en cuenta pruebas de descargo, pues cuando ocurrió el delito "ella (su hermana) presentó pruebas de que se encontraba en otro lugar (...) y cuando ocurrió la liberación de las víctimas ella no estaba en la casa de seguridad".

Agregó que ya se presentó el recurso de apelación y un Tribunal revisará la sentencia de la juez.

"Es mi hermana y ante la duda hay que seguir luchando para que se sepa la verdad. Por qué montarla en esta casa de seguridad si había pruebas de que estaba cometiendo este delito".

La panista mencionó que cuando se dictó la sentencia condenatoria, su hermana estaba delicada de salud y no se había enterado. "La notificaron, pero no supo ni de que era la notificación, su mente estaba en el tema médico porque estaba muy delicada", señaló la excandidata presidencial.

Finalmente, dijo que desde el viernes empezó una campaña en su contra por "los voceros del régimen", por una publicación en sus redes sociales, "cuando lo que nos tiene que indignar a todos los mexicanos es lo que pasó en Jalisco, en el campo de exterminio.

"Yo no soy culpable de nada, absolutamente de nada. Tratar de vincular mi nombre con el caso, me parece perverso, totalmente ajeno a la realidad", concluyó.