'Si la gente sale a votar, ganaremos'

En el marco de su gira por Nuevo León, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la Presidencia, expresó ayer su confianza en que el próximo 2 de junio haya una amplia participación ciudadana en la votaciones, lo que beneficiaría a su proyecto político.

La Senadora con licencia dijo que ganará si hay una participación por encima del 60 por ciento, aunque no espera "carro completo".

CANCELAR LAS MAÑANERAS

"Voy a ir al Tribunal (Electoral federal) y la voy a seguir peleando y demostrando que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) se está metiendo en la elección, y vamos a ver si el Tribunal cambia los criterios en ese sentido o de plano le pongan ultimátum: a ver al Presidente que se vuelve a meter, es la última mañanera.

"El que diga que nosotros queremos quitar los programas sociales, el tema más grave es ése, porque el Presidente se ha adjudicado como ser dueño de los programas sociales y a la gente le dicen los Servidores de la Nación que si votan por otro partido van a perder los programas sociales.

"Eso ha sido un daño tremendo en esta elección, porque la gente no estaría dispuesta a votar por Morena si no fuera por eso y los programas sociales. Entonces sí, sí me pega, sí me crea un daño, sí es inequitativa la elección, y además desde ahí usa para hablar de los positivos de su candidata y hablar de los negativos míos".

EXPECTATIVA DEL 2 DE JUNIO

"Si la gente sale a votar, vamos a ganar''.

"No va a haber carro completo: vamos a ganar varios estados que ellos pensaban ganar, como Veracruz, por ejemplo, como Morelos, como Guanajuato, como Yucatán. Son estados donde vamos ya súper competitivo. La Ciudad de México, al menos cinco estados, se perfila ya un triunfo electoral importante para nosotros, porque la gente está harta de Morena.

"Morena va a tratar de meter miedo para que la gente no salga a votar en libertad, ésa va a ser una estrategia de Morena.

"Creo que vamos a tener una gran participación en ciudades como aquí Nuevo León, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, algunos estados como Guanajuato, Querétaro, Durango, donde hay una gran presencia del PRI, del PAN y también de Morena.

"Va a ser una contienda cerrada, va a ser una contienda donde si vota el 62 por ciento de la gente, no hay duda que vamos a ganar por una buena ventaja".

PERFILES PARA GABINETE

"He ido conociendo a lo largo de la campaña gente de la sociedad civil, de los partidos. Me he encontrado gente a los partidos muy valiosa.

"Yo estoy fascinada con Ildefonso Guajardo, que es un regio, un hombre honesto, al menos lo que veo de él es una súper capacidad. Enrique de la Madrid, me parece un hombre importante. Me ha sorprendido gratamente Aurelio Nuño en el PRI, la propia Beatriz Paredes para mí sigue siendo una mujer de una buena capacidad.

"En el PAN, obviamente Kenia (López Rabadán), Lilly (Téllez), son mujeres que han demostrado fuerza, valentía, brillantes. Y en la sociedad civil he encontrado buenos cuadros en materia de agua, en materia de energía, una Rosanety (Barrios).

"Nos vamos a someter a un análisis de evolución patrimonial. ¿Cuál es el origen de tu patrimonio? ¿De dónde salió tu patrimonio? No puede haber ninguna sorpresa de un integrante de mi Gabinete que salga alguna propiedad que no declaró y no sabemos de dónde salió. Se vale tener dinero, (pero) se tiene que decir cuál es el origen".

MANEJO INDEPENDIENTE

"Me voy a mantener absolutamente independiente de los partidos políticos. Obviamente voy a gobernar con ellos, pero ningún partido político se ha atrevido a decirme: Ésta es mi lista (de peticiones y cargos).

"Sí traemos una agenda común. Tenemos una agenda por la seguridad, una agenda por la salud, tenemos una agenda por la educación. Sí queremos sanear a Pemex, sí queremos que Pemex sea una empresa eficiente, y en ese sentido pues esa agenda la vamos a construir en el Congreso".

PERSONAJES IMPRESENTABLES

"Creo que es muy injusto sólo endosarme a los impresentables y no a Claudia (Sheinbaum, candidata presidencial por Morena).

"¿Quién decide quién es impresentable? Yo no tengo un solo personaje que tenga un proceso, una sentencia y que se haya aprobado su corrupción. Hay muchos dichos.

"Yo no puedo asumir que es culpable, que sí robó. Sí los llegó a haber, que los quisieron poner de candidatos y yo sí dije: No cuenten conmigo".





INVESTIGAR A HIJOS DE AMLO

"Voy a investigar cualquier acto de corrupción, trátese de quien se trate, sin importar el color o partido al que pertenece.

"Generalmente los ex Presidentes no firman nada. Más bien, ellos son sometidos a un juicio político en la historia. Quien realmente firmó Dos Bocas fue Rocío Nahle (ex Secretaría de Energía).

"Los hijos del Presidente por supuesto que están metidos en negocios, eso es clarísimo... Esos casos hay que investigarlos.

"Lo de Segalmex hay que investigarlo, y si hay algún caso que venga del pasado como Odebrecht, que sigue ahí pendiente, o Emilio Lozoya (ex director de Pemex), pues hay que darle seguimiento.

"No es que venga con una consigna. Yo no vengo con la consigna de dañar al Presidente, porque además yo creo que el Presidente ni se mete en los líos de los contratos directamente, pero los hijos, sí".