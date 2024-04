Ataca Gálvez a Obrador

Ciudad de México

La candidata opositora Xóchitl Gálvez ha vuelto a arremeter contra Andrés Manuel López Obrador por las Mañaneras. "El presidente viola la ley y usa todo su poder y todo su dinero para robarse la elección", ha publicado en sus redes sociales. La aspirante de Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) mantuvo el martes una reunión con el consejo del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que pidió que se cancelaran las conferencias matutinas del mandatario por "influir en la campaña".

El presidente ha respondido este miércoles desde su atril matutino que la petición de la opositora era "censura" y una "gravísima violación" de la libertad de expresión. Gálvez también ha aprovechado para ir contra la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, que esta mañana dijo que la demanda de su contendiente de suspender las conferencias era "autoritaria". Bajo el hashtag #ClaudiaMiente, la aspirante panista acusa a Palacio Nacional de cerrarle la puerta a los colectivos sociales, querer desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) y atacar a periodistas.

MAÑANERAS EN EL OJO DEL HURACÁN

Las conferencias matutinas del presidente están en el centro del último choque entre el Gobierno y la oposición. Andrés Manuel López Obrador rechazó este miércoles la petición de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez de suspender las Mañaneras y aseguró que hacerlo sería una "gravísima violación" de la libertad de expresión y un acto de "censura". "No estamos en una dictadura ni de derecha ni de izquierda", afirmó el mandatario y defendió que en una democracia debe haber una pluralidad de puntos de vista. Tras reunirse con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) un día antes, Gálvez acusó que las ruedas de prensa han sido un instrumento para "dañar su imagen" y parte de una estrategia desde Palacio Nacional para incidir de forma indebida en la elección, en un reclamo respaldado por los tres dirigentes nacionales de la coalición Fuerza y Corazón por México.

¿Y LAS LIBERTADES DONDE QUEDAN?

"¿Cómo nos van a silenciar? ¿Y las libertades dónde quedan?", cuestionó López Obrador, que achacó el pedido de Gálvez a que sus adversarios están "muy nerviosos" a dos meses de la elección del próximo 2 de junio. La candidata postulada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) planteó a los consejeros del INE que la equidad de la contienda está en riesgo e hizo tres peticiones al árbitro electoral en una reunión que se extendió por más de tres horas. La exlegisladora exige que las autoridades electorales aclaren que los programas sociales no estarán en riesgo en caso de que Morena deje el poder, que garanticen la seguridad en las votaciones y que ponga freno a las conferencias de prensa del presidente. "No estamos pidiendo que se haga nada que no pueda el INE desarrollar e implementar", dijo la aspirante en un mensaje conjunto con el líder panista Marko Cortés, el priista Alejandro Alito Moreno y el perredista Jesús Zambrano.