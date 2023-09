Afirma Xóchitl que darán a Nahle gubernatura de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO .- La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez aseguró que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, será premiada con la gubernatura de Veracruz, a pesar de que hubo un mal cálculo en el costo por las obras de la refinería de Dos Bocas.

"Dos Bocas iba a costar 8 mil millones de dólares, lleva gastado 18 mil millones de dólares y todo indica que viene un monto oculto en el presupuesto, de una millonada, casi de 10 mil millones de dólares, 171 mil millones de pesos que va a ir a parar a Dos Bocas.

"¿Cuánto va a costar Dos Bocas? Imagínense que un empleado les dice que un proyecto va a costar cuatro veces el valor, ¿Qué harían? lo corren ¿no? pues imagínense, pues aquí no lo han corrido y ahora la quieren hacer gobernadora de Veracruz", dijo Xóchitl sin mencionar a Nahle por su nombre.

Durante su participación en el Tercer Congreso Nacional de Mujeres Industriales, la senadora criticó también los sobrecostos por el proyecto del Tren Maya y la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que no iba a endeudar al País.

"Tenemos que hacer un gasto inteligente. Hay que dejar de gastar a lo pendejo, de verdad", aseveró.

Aseguró que no está en contra de obras como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, sino de los sobrecostos.

"Estoy en contra es que las obras de infraestructura se salgan de su costo y se estén comiendo los recursos y entonces tengamos un endeudamiento de 1.8 billones de pesos para este presupuesto.

"Había un manejo a responsable de economía, más o menos lo había hecho bien este Gobierno, pero este endeudamiento es brutal. El presidente siempre dijo que no iba endeudar el país y ahí están las consecuencias", dijo en la exposición en la que platicó su historia de vida.

Destacó que lo mismo pasó con Dos Bocas y Tren Maya, el cual iba a costar 120 mil millones de pesos.

"No tengo nada contra el Tren Maya, si funciona, que funcione bien, el problema es que está costando 500 mil millones de pesos y además está haciendo una devastación en la selva, en la zona de Calakmul y además no sabemos cómo va a operar porque se va a requerir subsidio", argumentó.

Cuestionó cuánto constarán ese tipo de obras, a costa de quitarle presupuesto a las entidades federativas.

Gálvez también alertó que en el paquete fiscal del 2024 se proponga aumentar la tasa de cobro sobre el monto generado por ahorros.

Indicó que el incremento al monto de tasación a los ahorros, afectará a los adultos mayores que tienen "su dinerito" guardado".

Reprocha machismo de AMLO

En su exposición, Xóchitl Gálvez manifestó nuevamente que enfrenta el machismo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por poner en duda su esfuerzo para salir de la pobreza.

"Cuando el macho de Palacio Nacional me agrede, digo 'no hombres de estos he conocido a varios en mi vida', varios que me han dicho que no se puede, sí son actitudes machistas.

"Aunque el Presidente no lo acepte, el hablar de una mujer que solo está ahí porque un grupo de hombres la puso, el decir que solo valgo porque vengo de un pueblo, es desacreditar a las mujeres, porque aquí veo a cientos de mujeres que están aquí como empresarias chingonas, por trabajadoras, por entronas", manifestó, entre aplausos de las asistentes.

Ante señalamientos de López Obrador de cómo pudo hacer dinero vendiendo gelatinas, Xóchitl Gálvez le respondió.

"¿Como se puede? desde aquí le contesto, chingándole, trabajando, estudiando, con ánimo, con tenacidad con constancia, claro que se puede", sostuvo.

Sin embargo, advirtió que seguirán los ataques en su contra.