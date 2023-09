Dormiré en una de las casas que me abrieron.- Xóchitl

La responsable de construcción del Frente Amplio por México aceptó la invitación después del tinglado que se armó con el amago que había de demolición de su casa, orquestado por el ex Delegado Víctor Hugo Romo.

"Mi casa es legal, lo que pasa es que me tienen miedo y cuando se dieron cuenta de que todo México me invitó a su casa, que, por cierto, me voy a dormir en una para ir entrenando, por las dudas", adelantó en breve entrevista.

"Hoy me voy a dormir en una de las tantas casas que me abrieron. Son demasiadas invitaciones. Hay gente que me invitó por Watts, por X, por Facebook y me dijeron 'tu casa es mi casa, vente acá'... Me gustó cómo la gente me abrió sus casas. Así como el Presidente me cerró la puerta, ahora el Presidente ordena que me demuelan mi casa, y cuando se da cuenta de la reacción de la gente, pues se va pa´tras. Cada vez se parece más al señor de Nicaragua (Daniel Ortega)", dijo.