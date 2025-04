Arrancan campañas judiciales en 19 estados de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo arrancan las campañas para la elección de jueces y magistrados en México, un proceso inédito en el país, ya que por primera vez los cargos en el Poder Judicial serán elegidos por voto popular. La contienda se desarrollará en un escenario atípico, sin financiamiento público para las candidaturas y con las redes sociales como principal herramienta de promoción.

A nivel federal, la elección renovará por completo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Salas Regionales y dos vacantes en la Sala Superior, además de la primera conformación del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, se renovará la mitad de los Juzgados de Distrito y los magistrados de Circuito, lo que suma un total de 3 mil 422 candidaturas que competirán por 881 cargos.

El proceso también incluirá elecciones en 19 entidades del país, donde se elegirán jueces y magistrados locales en la jornada del próximo 1 de junio. La duración de las campañas varía según el nivel de la contienda: a nivel federal, los aspirantes contarán con 60 días para promoverse, mientras que en los estados el periodo oscila entre 35 y 60 días.

Campañas en Oaxaca; aspirantes marcan su propio estilo

Candidatos y candidatas a cargos como jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación arrancaron en Oaxaca sus campañas para la elección que se celebrará el próximo 1 de junio de 2025.

Algunos de los aspirantes iniciaron con calendas tradicionales en la capital del estado, otros realizaron concentraciones en algunos puntos de la ciudad de Oaxaca y algunos lo hicieron al interior de instituciones educativas universitarias.

Entre los aspirantes del estado y que arrancaron en Oaxaca, sobresale la de Hugo Aguilar, exfuncionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), quien contiende para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este político inició su campaña en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) en el municipio de Guelatao de Juárez.

"Como indígena mixteco, la convocatoria me apela por ser la razón principal que me ha animado a participar en el proceso...Para mí, el foro representa una oportunidad inmejorable para presentar mi candidatura y presentar mis propuestas", dijo tras asegurar que fue invitado por las autoridades de la UACO, y no un evento organizado por él.

Así como Jaime Allier, quien también es candidato a ministro de la SCJN, y quien arrancó su campaña con una calenda en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca.

Algunos de los candidatos a jueces y magistrados consultados por El Universal Oaxaca, informaron que prefirieron no iniciar campaña pública y sólo hacerlo con alguna publicación en redes sociales, por temor a que sus candidaturas fueran impugnadas y por desconocer con precisión cuál es el mecanismo para comprobar sus gastos de campaña.

Campañas para elegir 147 cargos del PJ en Tamaulipas; candidatos llaman a la participación

CIUDAD VICTORIA, Tamps.- A partir del primer minuto de este domingo 30 de marzo, inició el periodo de campaña para la elección de 147 cargos del Poder Judicial en Tamaulipas 2025, que tendrá una duración de 60 días.

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, llamó a las candidaturas que participan en esta contienda a que se conduzcan con madurez y profesionalismo, "esperamos poder contar con campañas de altura, de propuestas, que convenza a la ciudadanía con sus mensajes que habrán de colocar en las redes sociales personales y que se conduzcan con respeto para evitar infracciones a la normativa electoral".

Los ciudadanos podrán consultar durante la etapa de campañas el sistema "Candidatas y Candidatos, Conóceles", la cual contiene la información respecto a los perfiles y trayectoria de las candidaturas.

Una de las candidatas es la ex funcionaria del Gobierno del Estado, Tania Contreras López, quien dijo en entrevista que el pasado viernes presentó su renuncia como consejera jurídica cargo que venía desempañando desde el 2022.

"El viernes presenté mi renuncia al cargo de consejera jurídica, muy agradecida con este espacio que me permitió desarrollar mi vida profesional y específicamente en lo que inciden los temas judiciales".

-¿Hay mucha gente de gobierno hoy cargada hacia usted?

"No, no como tal, hay apoyo, hay amigos, más allá de cualquier expectativa que se pueda tener en ese sentido, claro que hay amigos, aquí mismo hay amigos pero fuera de la actividad del servicio público. He terminado mi función como servidora pública", respondió Contreras.

La candidata a magistrada del Poder Judicial de Tamaulipas dijo que sus principales ejes son La justicia como motor de paz, Eje de prosperidad y desarrollo social y Fomento de la participación ciudadana.

"La impunidad en el sistema judicial debe ser erradicada y este es el momento para hacerlo realidad, Tamaulipas vive una etapa de regeneración en nuestra vida pública", expresó.