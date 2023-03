Chocan Dresser y Tatiana sobre votar a favor de AMLO

Dresser , politóloga y editorialista, admitió haberse equivocado y responsabilizó en parte a Clouthier, ahora ex Secretaria de Economía, y otros personajes reconocidos por su "campaña" de que López tenía una postura de izquierda menos radical.

Mientras que Clouthier aclaró a la alumna que hizo la pregunta que de ninguna manera había sido un error votar por López y calificó de irresponsable e inmadura la postura de su compañera panelista.

El debate se generó luego de que la estudiante Viviana Gutiérrez les recordó su voto en 2018 y les preguntó qué lección se podía aprender del error cometido, considerando que el actual ha sido uno de los sexenios más violentos contra las mujeres.

Clouthier dijo no entender por qué se le estaba prejuzgando, y señaló que no toda la situación de violencia es responsabilidad del Gobierno federal, pues también están los municipios, los estados y los propios ciudadanos como actores responsables o factores de cambio a través de la denuncia.

"Cuando hablas de los errores, no sé por qué prejuzgas que estoy equivocada, y qué caí en un error o no", señaló la ex Secretaria.

Dresser, por su parte, admitió que se equivocó.

"También vote por él, y siento echarte la culpa, Tatiana, pero sí la tienes, porque había personas alrededor de él, a las que yo respeto y aprecio, como Tatiana, también estaba Gerardo Esquivel, Alfonso Romo, Arturo Herrera, que nos convencieron a través de una fantástica campaña que Andrés Manuel López Obrador se había moderado, que había dejado atrás sus radicalismos", dijo.

Sobre la participación femenina en política, Clouthier cuestionó que Nuevo León no tiene una auténtica paridad, pese a la aprobación reciente de una reforma a la Constitución.

Por su parte Dresser criticó a las mujeres que tras llegar a algún cargo no abanderan las las causas de género y se alinean a las posturas de los hombres que controlan el Gobierno y la política.