Avala Cámara a aspirantes al PJ entre críticas por tómbola

Con 321 votos a favor y 112 en contra, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron a más de mil 400 aspirantes al Poder Judicial insaculados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, donde se encuentran perfiles afines a la 4T.

La Ministra en retiro y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, votó en abstención para no ser juez y parte debido a que su hija, Paula María García Villegas, participa en el proceso de elección de juzgadores. El listado fue remitido al Senado.

Entre los nombres avalados por la mayoría se encuentran María Estela Ríos, ex Consejera Jurídica del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador; Ulises Carlin, actual Consejero Jurídico del Gobernador de Nuevo León, Samuel García; y la panista y ex diputada federal, Dora Alicia Martínez.

Para la Sala Superior del TEPJF, recibieron el visto bueno la actual Magistrada electoral de la Sala Regional de Monterrey, Claudia Valle Aguilasocho, y el Magistrado de la Sala Especializada, Rubén Lara Patrón.

De estos aspirantes, María Estela Ríos, Ulises Carlin y Claudia Valle fueron avalados por más de un Comité de Evaluación.

Con una tómbola en tribuna, Eva María Vázquez, del PAN, acusó a Morena de pretender instalar en el Poder Judicial el "cártel del Virrey Zaldívar" a través de un proceso de elección de juzgadores grotesco que no sólo politiza dicho poder, sino que lo convierte en un "chiste cruel".

"¿Desde cuándo la justicia en México se convirtió en un juego de azar?, ¿desde cuándo el destino de millones de mexicanos quedó reducido a esto, a una tómbola, donde el azar dicta quién aspira a impartir justicia?", cuestionó.

La legisladora simuló el ejercicio de la tómbola para demostrar que este fue un "circo". Tras darle vuelta, sacó una hoja con la leyenda "juez impuesto por Zaldívar" y en un siguiente intento, obtuvo otra hoja con la frase "Magistrado cómplice de Morena".