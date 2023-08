Vorágine de inseguridad en los Altos de Jalisco

Jalisco

La inseguridad en el territorio de los Altos de Jalisco ha estado en ebullición desde hace años. La macabra desaparición de cinco jóvenes el pasado 11 de agosto puso el foco mediático en Lagos de Moreno, uno de los municipios del lugar, y mostró al resto del país la herida que ha adolecido al territorio. El periodista de Grupo Fórmula Héctor Herrera viajó hace unos días a la localidad jalisciense para cubrir el caso. Y fue testigo de esa inseguridad. "Me di cuenta que la gente tenía temor", resume. Los vecinos hablaban con él, pero evitaban ser grabados por miedo a las represalias de los grupos armados que merodean por la zona. El panorama en los últimos días se ha visto marcado por el hallazgo de distintos restos humanos durante las investigaciones por la desaparición de los cinco jóvenes, pero ninguno de los analizados hasta el momento correspondía con su ADN.

El Estado de Jalisco es el territorio con más desaparecidos de México, 15.012 personas desde 1962, el 13,5% del total del país, de acuerdo a los datos recogidos hasta el 15 de junio por la Comisión Nacional de Búsqueda. La cifra es el reflejo de la incertidumbre que vive el Estado. Lagos se ha convertido en la última muestra de esa vorágine de desapariciones e inseguridad en un territorio asfixiado por el peso del crimen organizado. La líder de las madres buscadoras de Jalisco, Indira Navarro, explica que la situación de los cinco jóvenes no fue un hecho aislado. "Es del día con día [en el lugar]. Si no es un tema mediático, donde desaparecen a la vez tres, cuatro, cinco u ocho, como en los del call center [donde desaparecieron ocho jóvenes a finales de mayo en Guadalajara], no se da cuenta el mundo exterior, a nivel nacional. Y no hacen nada al respecto. Casualmente, si se hace mediático, las autoridades se movilizan y rápido", sentencia Navarro. La líder del colectivo de búsqueda concreta la crudeza de la realidad en una frase: "La realidad es que son más de 20 desaparecidos al día".

Herrera habla de Lagos, Encarnación Díaz (conocido como La Chona) y Teocaltiche como El triángulo del terror de los Altos, debido a que en esos municipios han habido al menos 20 secuestros masivos –de más de tres personas– desde 2018. El periodista llegó a Lagos el pasado martes para realizar la cobertura.

LLAMÓ LA ATENCIÓN

La primera imagen del lugar le llamó la atención. "Es un pueblo relativamente tranquilo, sin problema. En la noche vimos incluso en zonas despobladonas a mujeres caminando solas. No te explicas que sucediera algo así [como la desaparición de los cinco jóvenes]", relata. Esa aparente tranquilidad contrastó pronto con las declaraciones de los locales, recelosos y acostumbrados a no hablar sobre ciertos temas. "Platicando con la gente, en corto te cuentan las historias, pero si les pides grabarlos, filmarlos incluso, se rehúsan. Lo que me dijeron de una forma genérica es que temían a las represalias", explica. Herrera resume la situación con una cita: "Pueblo chico, infierno grande". El 75,3% de la población de Lagos de Moreno consideran que el municipio es inseguro, según la última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que recoge los datos de 2022.