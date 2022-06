Vivir tras un ataque con ácido

En más de tres décadas, María López no logra entender por qué la agredieron. Tenía 20 años, caminaba por las calles de Pachuca, Hidalgo, cuando unos sujetos embozados la atacaron.

"Soy una persona que en 1988 sufrió un ataque de ácido por unas personas que realmente, hasta el momento, no sé quienes son porque iban tapadas con pasamontañas", relató.

En los 33 años que han pasado desde entonces se ha sometido a innumerables intervenciones quirúrgicas. Este 2022 empezó con terapias dermatológicas.

"Desde 1988 estuve en cirugías. Yo me quedé en 31 cirugías. Realmente no quise seguir contando porque psicológicamente es algo muy traumático el estar contándolas, porque no hubiera terminado", relató.

"La gran mayoría han sido cirugías reconstructivas, de hecho todas. Ahorita apenas estoy empezando con mis tratamientos", expuso.

Lo que le sucedió, aseveró, cambio su vida por completo

"Es un cambio de 360 grados, completamente cambia la vida de una. Yo creo que es su idea de estas personas, el lesionarnos, el dejarnos una huella, el dejarnos marcadas, el dejarnos que nunca podamos hacer una vida como cualquier persona", dijo.

"A mí me han dicho: ´estás sobreviviendo´, pero yo les digo: ´yo no quería sobrevivir, yo quería vivir´. Es algo muy complejo, no solamente es el poder salir con mi salud, sino también en la sociedad, influye mucho el que nos estigmatizan, nos señalan. Yo digo que a quienes deberían de señalar son a esos atacantes ¿no? y es al contrario, las señaladas somos nosotras", lamentó.

La mujer, de 53 años, compartió que durante la pandemia de Covid-19 se quedó sin empleo. Le han llegado entrevistas de trabajo, pero cuando se presenta le contestan: "nosotros le llamamos".