Como si fuera zoológico.- Buscadora reclama

GUADALAJARA, Jalisco.- Integrantes de colectivos que buscan a sus desaparecidos han mostrado su descontento con la organización de la visita al rancho Izaguirre, además de que calificaron la apertura del lugar, como una simulación en la que pareciera que volvieron el lugar un zoológico.

El predio está repleto de personas y ya no se encontraron los indicios relacionados con la ropa y el calzado que fueron descubiertos días antes.

"Sentí más dolor, yo creí que venir aquí me iba a dar un poco de calma y me voy peor", dijo Alejandra Cruz, una de las madres buscadoras.

"Aparte, el Gobierno, no se vale que se burle de nosotros, entras como en un zoológico, un museo, donde yo no vengo a ser la burla de nadie. Yo vengo a buscar a mi hijo y a mi sobrino. Que lo único que quiero es encontrarlos".

Tampoco las atendieron las autoridades y en un inicio les impidieron acercarse al portón, dijeron.

"¿Por qué no vinieron como dijeron? Yo muchas de las veces en las redes le he dicho: 'Pablo Lemus, te invito. Te invito nomás para que seas espectador, para que veas todos los rostros de todas las madres buscadoras. Que no actuamos, te lo juro que no. Que tengamos un pedazo de corazón aquí'", añadió Cruz.

La mujer, integrante de Madres Buscadoras, dijo que no están satisfechas con los trabajos que han estado haciendo los federales.

"No, la verdad, todo esto está movido. Porque no estaba así. No estaba así, todo está movido.

"Y no se vale que todavía te pongan listones, no sé, cintas para que no pasen. No, estamos en nuestro derecho. Porque somos madres".

La FGR convocó a medios de comunicación a visitar el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde el 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron restos óseos, presuntos crematorios clandestinos y centenares de prenda y calzado.

En conjunto con la FGR, la Fiscalía de Jalisco extendió la invitación al Rancho Izaguirre a medios de comunicación, madres buscadoras, colectivos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros académicos, Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y organismos internacionales.

Por otro lado, la Fiscalía de Jalisco hizo oficial que puso a disposición dela Fiscalía General de la República (FGR) la información sobre el Rancho Izaguirre, para que puedan atraer la investigación. Reiteró además, la disposición para seguir colaborando en el caso.