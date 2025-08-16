Sorprende submarino en Puerto Vallarta

Un submarino de la Armada de Chile causó curiosidad y expectación entre residentes y turistas que lo avistaron en las costas de Puerto Vallarta, Jalisco.

Ciudadanos documentaron su presencia a su paso por Boca de Tomates y Marina Vallarta, playas de esta ciudad jalisciense.

"En el marco de la cooperación bilateral y de apoyo que existe entre la Armada de México y la Armada de Chile, hoy arribó como parte de una visita operacional, el Submarino ´Thomson´ de la Armada de Chile, mismo que permanecerá, por características propias de su diseño, fondeado en la Bahía de Banderas, en inmediaciones de Puerto Vallarta, Jalisco", indicó la Secretaría de Marina (Semar).

"Cabe mencionar que la Armada de México, por conducto de la Décima Segunda Zona Naval, atendió este día la visita protocolaria de la representación de la tripulación del submarino chileno, al cual se le proporcionará en forma coordinada con las autoridades del puerto, apoyo de vigilancia marítima y seguridad durante su estancia", agregó.

Fuentes de la Marina descartaron que el submarino se encuentre en territorio mexicano para fines comerciales, es decir; no realiza actividades como el transporte de mercancías o pasajeros, sino que hizo una escala para una "visita operacional", con fines de descanso y avituallamiento, un proceso clave para su autonomía en alta mar.

El avituallamiento es un proceso esencial para que un submarino pueda operar de forma autónoma durante largos períodos, e implica el reabastecimiento de víveres, combustible, armamento y suministros técnicos.

Ante la presencia de la nave en aguas mexicanas, la Capitanía de Puerto Regional de Puerto Vallarta emitió un Aviso de Seguridad Marítima. Este comunicado está dirigido principalmente a los patrones de embarcaciones de recreo y deportivas, a quienes se les recomienda navegar respetando la zona de fondeo del submarino, que estará en la zona del 15 al 18 de agosto de 2025.

Las autoridades también hicieron un llamado a los propietarios de jetskis, kayaks, paddles y embarcaciones de remolque a evitar realizar actividades en las inmediaciones del punto de fondeo del "Thomson", con el fin de prevenir incidentes marítimos y proteger la vida humana en el mar.

De manera enfática, la Capitanía de Puerto prohibió acercarse o intentar abordar el submarino bajo ninguna circunstancia.