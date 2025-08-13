Recibe Monreal a presidente electo de SCJN

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, fue recibido está mañana en la Cámara de Diputados por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Ambos sostuvieron una reunión privada en la oficina de Monreal y posteriormente realizaron un recorrido en el salón de plenos.

"Esta mañana recibí en la Cámara de @Mx_Diputados al Mtro. Hugo Aguilar Ortiz, Ministro Presidente electo de la @SCJN. Confío en que, con su visión, conducirá con dignidad y eficacia los trabajos del Máximo Tribunal. ¡Enhorabuena!", posteó el coordinador morenista en su cuenta de X.

Durante el recorrido estuvieron acompañados por el Presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna y la diputada morenista por Oaxaca, Gloria Sánchez.

"Este es un lugar precioso", expresó Monreal cuando los cuatro se sentaron en las curules para poder apreciar la parte frontal del salón, en donde se ubica la Mesa Directiva, el Muro de Honor y la bandera.

Monreal, Aguilar Ortiz, Gutiérrez Luna y Gloria Sánchez participan en la inauguración del Encuentro Interinstitucional México Pluricultural: Avances y Retos en los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y se prevé que al término del evento den una conferencia.