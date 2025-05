Retiro de Visa a Gobernadora: Gobierno Federal no Notificado

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal no fue notificado sobre el retiro de visa a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por lo que instó a Estados Unidos a informar por qué tomó esa decisión.

"No tenemos ninguna notificación del Gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitieron, que emitió la propia Gobernadora, y vamos a esperar a recibir la información, no no nos vamos a adelantar", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

"Se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retiran estas visas. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no, no fuimos notificados".

Sin aclarar el motivo ni ofrecer detalles, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, emanada de Morena, anunció que le fue retirada su visa para ingresar a Estados Unidos.

Esta situación también aplica para su esposo Carlos Torres, quien se desempeña como Coordinador de Regeneración de Espacios Públicos en el Gobierno de Baja California.

La Administración estatal no detalló cuáles son las implicaciones de esta condición migratoria en el diálogo con autoridades estadounidenses.

Se trata de la primera Gobernadora en funciones a quien que se le retira el documento de internación a Estados Unidos.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que en ninguno de los dos casos el Gobierno federal fue notificado, por lo que urgió a que haya siempre coordinación con el Gobierno de Estados Unidos.

"No hemos sido notificados en ningún caso (sobre el retiro de visas), y es importante que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido. Entonces, vamos a esperar a la información antes de emitir cualquier comunicación.

"Vamos a esperar la información de por qué fueron retirados. No estábamos informados y el Gobierno de los Estados Unidos tiene que informar al Gobierno de México, entonces vamos a esperar porque no sabemos cuál es la causa", agregó.