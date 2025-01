Crimen organizado transforma a niños en halcones o sicarios: Díaz

Por: El Universal

Enero 05, 2025 - 10:02 p.m.

Tras el ataque armado contra cinco adolescentes que jugaban fútbol en la colonia Álvaro Obregón con saldo de dos muertos y tres lesionados, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, advirtió que muchos niños y jovencitos están siendo captados por el crimen organizado que los transforma en halcones o en sicarios.

Después de oficiar la misa, en la que mencionó la llegada de los Reyes Magos ante el pesebre del Niño Dios, el obispo matizó que los niños han sido víctimas colaterales de hechos criminales, pero en otros casos se han convertido en actores de la violencia.

"La violencia que ha sorprendido es signo de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo, platicaba yo con algunas personas cercanas a los jóvenes y niños, adolescentes y la preocupación era por los dos lados: la violencia que alcanza a los niños y la violencia que los niños van ejerciendo", aseveró.

Expresó dolor y preocupación por la vinculación de menores de edad en actividades delictuosas; incluso, dijo que en sus visitas a los centros penitenciarios ha tenido contacto con jóvenes de 19 y 20 años con un largo historial de asesinatos.

"Muchos delincuentes, podríamos decir así, con dolor son niños, adolescentes de 14, 15, 16 años. Cuando he visitado las cárceles me llama la atención que muchos de los lugares de mayor seguridad, pues en la cárcel no pueden estar menores de edad, pero son jovencitos de 20, 19, que ya llevan una historia larga de homicidios", aseveró el clérigo.

El obispo enfatizó que la preocupación es por los dos lados, porque sí son víctimas colaterales de daños, de la violencia que a todos nos alcanza, pero también son muchos niños que están entregados a la violencia.

"Han sido captados por el crimen, que los transforman en halcones o en sicarios también, y a algunos adolescentes". Recordó que a su llegada a Irapuato, en un recorrido que hizo de incógnito por una colonia, le tocó ver a dos muchachitos robándole una bicicleta a un señor que iba pasando.

Monseñor Díaz resaltó que la situación de violencia, que ha sido muy grave, implica cuestionar el camino que se lleva, y tiene que ser motivo de preocupación de las autoridades, de los padres de familia, en la escuela y de la iglesia.

"¿Qué está haciendo la autoridad?, porque es algo que se va propagando más fuerte y ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para resolver la violencia?", acotó.