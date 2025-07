Cobran policías para la ´Mafia´

Xalapa, Veracruz.- P olicías en Veracruz obligan a transportistas a pagar una cuota de hasta 30 mil pesos para seguir su camino, de lo contrario, son golpeados a patadas, puñetazos y cachazos.

El pasado 7 de julio, un grupo de ministeriales estatales -al parecer ligados a la Mafia Veracruzana- montó un retén en kilómetro 17 en la carretera que va de Puebla a Cosamaloapan, a la altura de La Tinaja, para exigir el pago de cuotas, en un modus operandi similar al crimen organizado.

La Mafia Veracruzana es responsable del secuestro y la muerte de Irma Hernández, de 62 años, una taxista que se negó al cobro de piso y fue usada como escarmiento para otras personas que se resistan a las extorsiones. Fue videograbada rodeada de 12 hombres encapuchados y con armas largas, y obligada a dar un mensaje arrodillada pidiendo pagar la cuota.

En videos obtenidos por REFORMA se observan varias unidades de carga y de pasajeros detenidos, el 7 de julio, mientras los choferes son llevados a un inmueble abandonado para negociar la cuota o ahí mismo son apaleados.

Policías estatales y municipales al servicio del crimen también han sido señalados por operar redes de extorsión sistemática en distintas regiones de Veracruz, aprovechando retenes y patrullajes como fachada para amenazar y despojar de dinero a ciudadanos, transportistas y pequeños comerciantes, de acuerdo con testimonios recabados.

En regiones de Coatzacoalcos, Xalapa, Minatitlán, Córdoba, Orizaba y la zona norte del estado, los uniformados han sido acusados de realizar detenciones arbitrarias, sembrar drogas o armas y exigir cuotas bajo amenaza de judicialización, de acuerdo con testimonios y fuentes de seguridad federal.

Con armas largas, patrullas con torretas prendidas y los uniformes, los agentes obligan a los vehículos a detener su marcha."Te dicen que tienes que pagar 30 mil (pesos) para dejarte ir, si no te van a romper tu madre; ahí mismo en la casa esa abandonada te ponen una madriza en caso de que no pagues, amenazan con sembrarte drogas o armas, no hay forma de que te libres", dijo a REFORMA un transportista que fue golpeado en el retén de La Tinaja.

´CALIENTAN´ A VERACRUZ

Ciudad de México.- El cártel "Mafia Veracruzana" no sólo reta a las autoridades, sino a grupos criminales rivales para cobrar cuotas a comerciantes, taxistas y empresarios en distintos municipios de norte de Veracruz. Reportes de seguridad enlistan una serie de hechos violentos adjudicados a ese grupo que cuelga mantas en distintos territorios para "hacerse presente" y que las víctimas paguen su contribución.

Al mismo tiempo, en esos mensajes intimidantes señala a presuntos integrantes de otras células criminales que supuestamente utilizan su "marca" para cobrar cuotas.

El 10 de julio en Tantoyuca, a unos 112 kilómetros de Tuxpan, la "Mafia Veracruzana" dejó en un domicilio los restos de un taxista y colgó una lona firmada con un mansaje amenazante.

"Este es un atento aviso a toda la población de Tantoyuca, vamos a exterminar a todos los lacras que se hacen pasar por gente de nosotros. La plaza tiene dueño, eso siempre.

Se ha dejado claro: tú puto Mara o Flamas, adonde te metas, tarde o temprano te vamos a encontrar. Esto va también para Oscar Aguirre, Tartas, Aron Elias (Chikitin), Pedrin, Malverde, La Candia y todos los taxistas que los mueven (...) van a correr con la misma suerte. Aquí ya saben quién manda y todo aquel que ande robando, extorsionando y chapulineando, ya saben su final", decía el mensaje. Según los registros, a finales del año pasado también ejecutó a otra persona en Tamiahua (a 42 kilómetros de Tuxpan). El hombre fue ejecutado y abandonado desnudo junto a una cartulina clavada en el pecho.