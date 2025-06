Comparece Estado Mexicano ante la CEDAW de la ONU

Este 17 de junio el Estado mexicano compareció ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU para responder por la violencia, impunidad y desigualdad que enfrentan millones de niñas, adolescentes y mujeres en el país.

Actualmente, en promedio, son asesinadas 10 mujeres cada día. De acuerdo con cifras oficiales de 2015 a abril del 2025 han sido asesinadas 34 mil 715 mujeres, adolescentes y niñas, pero sólo 24.6% de los casos se investigan como feminicidio, señaló el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes" (Red TDT)".

Ayer lunes, las organizaciones publicaron un informe en donde advierten que en estados como Jalisco, Guerrero y el Estado de México, con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, mantienen cifras alarmantes. Por ejemplo, en el Edomex se asesina a dos mujeres cada día y sólo el 27% de estos casos se investigan como feminicidio.

En los recientes años incrementaron los ataques con ácido y sustancias corrosivas para dañar a las mujeres. Para la ONU, esta es "una forma devastadora de violencia de género". De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en 12 años, al menos 3 mil 354 mujeres han sido ingresadas al hospital luego de sufrir quemaduras por sustancias corrosivas, en la mayoría de los casos los agresores son hombres.

Mientras que el Gobierno federal, a través del Registro Nacional de Personas desaparecidas y No localizadas, informa que a la fecha registra un total de 29 mil 509 mujeres desaparecidas y no localizadas. Las instituciones no tienen protocolos claros y definidos para la búsqueda, teniendo un impacto negativo en su localización. Por lo que no hay un enfoque diferenciado, intercultural, de derechos humanos y género para la comprensión que se requiere en la problemática de desaparición.

Por otra parte, en México persisten graves rezagos en el acceso al aborto legal y seguro. Aunque 24 entidades han reformado sus códigos penales, el delito de aborto sigue tipificado a nivel federal y continúa la criminalización de quienes deciden abortar, pues en el primer trimestre de 2025 se abrieron 218 carpetas de investigación, incluso en estados donde ya fue parcialmente despenalizado.

"La Ley de Amnistía ha sido ineficaz, con sólo una solicitud procedente por aborto desde su implementación. Esta situación refleja un acceso limitado a la justicia y a servicios de salud adecuados, afectando especialmente a niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar", menciona.

Mientras que las mujeres defensoras y periodistas enfrentan una particular violencia en México. De 2018 a 2024, 39 mujeres defensoras fue­ron asesinadas y 4 desaparecidas, de acuerdo con la organización Educa. Algunas de ellas habían solicitado incorporación al meca­nismo y otras estaban ya adscritas.

Entre 2018 y 2024, 16 mujeres defensoras fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría mu­jeres indígenas, según lo reportado por el Comité Cerezo México. Y de acuerdo con la organización Artículo 19, cuatro periodistas fueron asesinadas de 2018 a 2025.

Respecto a la trata, menciona que hace 18 años que se tipifico el delito y se creó la Ley General en materia de trata en México, a pesar de ello, México produce el 60% de la pornografía infantil en el mundo y ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la comisión del delito de trata.

"Según el Dr. Juan Carlos Velázquez Elizarrarás el 99% de este delito queda impune. De acuerdo con el Reporte anual 2023- 2024, un modelo único contra la trata del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, CDMX especifica que el perfil de las víctimas de trata, -mujeres y menores de edad- son las más vulnerables en un 65% en comparación con los hombres (35%)", señaló.

Por otro lado, el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan con sede en la región Montaña de Guerrero ha documentado casos de matrimonio forzado de niñas indígenas particularmente, en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, en donde los padres han normalizado la venta de sus hijas a partir de los 12 años, fijando cantidades entre 100 mil a 250 mil pesos.

"Hombres mayores formalizan estas alianzas matrimoniales. Las autoridades comunitarias testifican y legitiman las uniones. Las niñas quedan en total indefensión desde el momento en que sus papás las entregan", lamentan las organizaciones.

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el tratado más importante en materia de derecho internacional para el cumplimiento y garantía de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.