Violencia y baja participación en elecciones de Veracruz

Ciudad de México.- La jornada electoral en el estado de Veracruz, marcada entre otras cosas por hechos de violencia, actos de intimidación y presencia de grupos armados, registra una ausencia de votantes en las urnas, reportan militantes y autoridades en distintos municipios.

Al corte de las 15:00 horas, el Organismo Público Local Electoral (Ople) informó que se instalaron 10 mil 983 casillas de las 10 mil 993 que se debían instalar, lo que equivale al 99.92 por ciento, informó el secretario ejecutivo del Organismo, Fernando Reyes Rocha.

Al reanudarse nuevamente la sesión de este domingo, se denunció por parte del partido Movimiento Ciudadano que la casa de la candidata de Xico fue baleada poco después de las 15:00, un tema que reportó REFORMA.

"Balearon la casa de la candidata hace aproximadamente dos horas, iban en dos motocicletas, dos personas hicieron esto, tenemos las fotografías, los impactos de las balas, no había personas al interior de la casa de campaña. No hay ningún herido, pero ese incidente se da para su atención", comentó en la mesa del Consejo.

El representante del partido naranja, denunció que algunos candidatos han recibido agresiones de parte de simpatizantes de otro partido político, además de que en el Municipio de Santiago Tuxtla, están intimidando a votantes por parte de Noé Cadena, candidato de Morena.

Por su parte, el secretario ejecutivo, destacó que a esta hora existía el registro de suspensión temporal de la votación en 8 casillas por riesgo de violencia, así como 15 en las que se suspendió por causas diferentes.

Detalló que un total de 10 casillas sufrieron un cambio de lugar por causa justificada, además de que se detectó propaganda electoral al interior y al exterior de 20 casillas, en tres lugares se registró una situación en donde las personas votaron sin credencial para votar.

"Paisanos, les quiero informar que acabo de votar, vine a la casilla que está ubicada en la Escuela Valentín Gómez Farías de Boca del Río, donde en cada elección, cuando vengo me formo en más media cuadra hora, me lleva hora y media o dos horas, ahora no había una sola persona, estaban ahí más personas en la elección del Poder Judicial, nunca me había tocado una elección como ésta, casi nadie votando", comentó Héctor Yunes, ex candidato a la gubernatura por el PRI.

La gobernadora Rocío Nahle descartó hayan incidentes mayores.

"Así es, muy contenta, donde el pueblo veracruzano ha salido a elegir las autoridades de los dos cientos doce municipios y, por primera vez, la población sale a elegir el poder que faltaba. Y pues muy contenta, están las condiciones dadas, no tenemos incidentes mayores en Veracruz, ahorita, después de la una de la tarde, y bueno, la gente en los doscientos doce municipios acudiendo", mencionó tras sufragar.

¿Qué le han reportado? ¿Hay participación ciudadana?, se le cuestionó.

"Sí, está fluyendo a las doce del día, el día el corte que tuvimos con el INE con el Ople se instala ya estaban instaladas el 95 % de las casillas tanto del INE como de Ople y la gente está acudiendo entonces estamos participando esto es una fiesta del pueblo como siempre y vamos a respetar la decisión del pueblo, de eso se trata, y con todas las garantías de que hay un proceso tranquilos seguro y pues eligiendo nosotros los mexicanos y los veracruzanos", respondió.