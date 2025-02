Caso de Cuauhtémoc Blanco: Detalles y actualizaciones

Ciudad de México.- La denuncia contra el diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, por violación en grado de tentativa contra su media hermana sigue firme y en curso, afirmó el abogado Rodrigo Dorantes, quien lleva el caso.

"Ahorita lo que estamos esperando es que se desarrolle el procedimiento en el Congreso (federal). Ya se mandó la solicitud (de desafuero), incluso nosotros, ahorita con el cambio de Fiscal, pues tenemos que ir a ver a qué Ministerio Público le va a tocar la indagatoria, o si es el mismo, o cambia, etc", dijo en entrevista con REFORMA.

-¿Entonces sigue firme la denuncia?, se le preguntó.

"Obviamente nosotros tenemos que ir a checar el expediente formalmente o físicamente, que es lo mejor, para ver si ya está esa continuidad, esa ratificación que se dice que se necesita en el Congreso, entonces sí, la denuncia está firme y sigue su curso", señaló.

-La víctima intentó extorsionar a Blanco, dijo ayer el exgobernador de Morelos, ¿cuál es su opinión?

"Bueno, ya la víctima manifestó que es mentira (lo que declaró Blanco). Y obviamente aquí la cuestión es que si dicen que hubo algún tipo de extorsión o una pretensión de extorsión contra él y su hermano, ¿por qué no lo hicieron valer? Ellos dicen muchas cosas. Pero ellos pudieron hacerla valer, incluso pudieron haber denunciado o que la Fiscalía General de la República hubiera atraído la carpeta, eso hubieran hecho", precisó.

El jueves pasado, la Fiscalía de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del ex Gobernador Cuauhtémoc Blanco, para que sea investigado por el delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, Nidia Fabiola "N", ocurrido en 2023 en la Residencia Oficial del Estado, donde el ex futbolista permitió que la mujer (ex funcionaria estatal) pernoctara.

"El acervo probatorio que se está presentando en la Cámara de Diputados es más que suficiente para lograr que los legisladores volteen a ver los derechos de las mujeres. Debemos dar credibilidad al dicho de la víctima, que en este caso está además reforzado con otras pruebas directas e indirectas, como son las pruebas circunstanciales", externó el entonces Fiscal Uriel Carmona.

"Existe una narración de la víctima, habla de ciertas circunstancias de tiempo, modo, lugar, sobre todo en el lugar, donde se le conoce como Residencia Morelos o la Casa de Gobierno, donde es la residencia oficial de cada Gobernador", añadió Dorantes.

En esa acusación del abuso sexual también está implicado el medio hermano

de Blanco, Ulises Bravo, quien en noviembre pasado fue relevado de la dirigencia de Morena en Morelos, en medio de críticas y acusaciones en su contra, incluida una de violencia familiar contra su expareja.

La Fiscalía de Morelos cuenta con al menos 10 carpetas de investigación en contra del ex Gobernador Blanco. Entre las denuncias figuran delitos de desvío de recursos y asociación delictuosa.

En diciembre pasado, el Gobierno de Morelos, a cargo de la morenista Margarita González Saravia, presentó seis denuncias penales y administrativas por el desvío de al menos 40 millones de pesos durante la Administración de Blanco.

Entre los delitos se encuentran el de ejercicio indebido del servicio público de funcionarios que eran responsables del manejo de los recursos o firmaron oficios y contratos que permitieron que el dinero fuera desviado.

Parte de las irregularidades fueron la venta de predios localizados en el Lago de Tequesquitengo, adquiridos por ex servidores públicos; la contratación irregular de artistas para espectáculos; así como el pago indebido de indemnizaciones.

El viernes en Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco negó la acusación de violación en grado de tentativa y que la víctima sea su familiar.

"Ella no es nada mío, tenemos los mismos apellidos, ella es hermana de mi hermano mayor, que les quede muy clarito: no es nada mío", sostuvo.

Respecto a por qué vivía la mujer en la Residencia Oficial, Blanco respondió que lo permitió como un apoyo.

"Di la autorización que se quedara porque no vivía yo ahí, yo le di permiso, a lo mejor por porque así soy, y si tú un día me pides un favor, yo con mucho gusto si puedo y tengo la necesidad, te voy a ayudar y así es. Siempre me lo han dicho, me paso de buena gente, pues ni hablar".