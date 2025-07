Denuncian el historial criminal de Bermúdez

CIUDAD DE MÉXICO.- E l diputado federal panista, Federico Döring, acusó que desde 2006 se conocían los antecedentes criminales del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, que en ese año fue detenido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Döring señaló que hay "una gran batería" de evidencias que vinculan Bermúdez, quien en diciembre de 2019 fue nombrado jefe de la Policía por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, con la creación del grupo delincuencial "La Barredora".

"Fue el gobierno panista de Vicente Fox el que lo detuvo vía la SIEDO, de la entonces Procuraduría General de la República, a Hernán Bermúdez, y ahí están las pruebas que tanto ha demandado la Presidenta de México", sostuvo.

La semana pasada se dio a conocer que Bermúdez huyó de México luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Tras las acusaciones y luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum dijera que era necesaria una aclaración, el ahora senador morenista, Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), compartió en sus redes sociales una tabla con cifras durante su periodo como Gobernador para afirmar que logró disminuir los delitos.

"En vez de acudir a las autoridades a rendir declaración por los nexos de su exsecretario con La Barredora, montó una cortina de humo con cifras de seguridad en su mandato", opinó Döring al respecto.

Además de militar en Morena, subrayó el diputado, Hernán Bermúdez fue invitado "al gobierno de Adán Augusto para que creara ´La Barredora´, el cartel de Morena, para no tener que pactar con el narco, para hacer el narco en el gobierno".

NO SOMOS IGUALES QUE GARCÍA LUNA

Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que el caso del que fuera secretario de Seguridad de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena, acusado de pertenecer a un grupo criminal y en fuga, sea el mismo que el de Genaro García Luna, exsecretario de Felipe Calderón y sentenciado en Estados Unidos.

"No, no, hay diferencia, ¿eh? No, no somos iguales", sostuvo a su llegada a un mitin de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Hospital General de la capital de Tabasco.

"No, no es lo mismo porque se está investigando. Lo de García Luna es otra cosa; ahí había impunidad, ahí fue el Gobierno de los Estados Unidos. Cuando lo agarraron en los Estados Unidos fue cuando se empezó a investigar, aquí no. Aquí se está investigando desde antes ya", dijo.

Lo rechazó, incluso cuando le mencionaron que la detención del secretario de Felipe Calderón la realizó el Gobierno de Estados Unidos y no el de su hermano.

¿Pero a usted le parece que Adán Augusto podría no estar enterado?, se le preguntó.

"Ese es un asunto que la Fiscalía está investigando", dijo, pero sin confirmar que el Gobierno tabasqueño tuviera abierta alguna investigación contra Bermúdez, presunto líder del grupo criminal "La Barredora".