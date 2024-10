Exigen indagar relación del PAN con empresas de García Luna

El vocero de la bancada de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila Anaya, demandó al dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, explicar cuál fue la relación del partido con las empresas del ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y cuál fue el concepto del contrato por más de un millón de pesos que le asignaron a una de ellas.

El morenista recordó que en marzo de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó una transferencia de un millón 160 mil pesos del PAN hacia la empresa Glac Security Consulting Technology, propiedad de García Luna, por un concepto que no ha sido aclarado hasta ahora.

Indicó que luego de que se dio a conocer esa información, el dirigente del partido, Marko Cortés, tuvo que reconocer que sí habían tenido que ver con el ex funcionario federal, a pesar de que anteriormente lo habían negado, pero "se lavó las manos" al afirmar que el contrato había sido otorgado por Ricardo Anaya, cuando dirigió el blanquiazul.

Ávila consideró que la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuentan con elementos suficientes para iniciar una investigación de oficio en contra de Cortés y Anaya e incluso en contra del ex Presidente Felipe Calderón, a quien llamó "cínico".

"Acción Nacional incluso podría perder su registro si se demuestra en una carpeta de investigación que la relación de transferencias de recursos tuvo que ver con fines de espionaje o con fines relacionados con el crimen organizado", dijo.

"Nosotros como grupo parlamentario estamos pidiendo que se inicie de inmediato una investigación contra quien resulte responsable, y no solamente contra Felipe Calderón, el cínico, sino contra Marko Cortés por los posibles contratos suscritos y contra Ricardo Anaya, si es que fue Ricardo Anaya, que nos expliquen", demandó.

Dijo que no son creíbles los dichos de Calderón, quien aseguró que no tuvo "evidencia verificable" en contra de su ex Secretario de Seguridad, pues afirmó que en mayo de 2007, el Subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Dauahare, le informó que García Luna trabajaba con el crimen organizado.

"¿De verdad ustedes creen que Calderón no sabía lo que hacía su mano derecha, su gran hombre de confianza, su súper policía?", cuestionó.

Sobre qué harán para blindar al actual Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien fue subordinado de García Luna y de acuerdo con algunos expertos será el "super policía" de la actual Administración, el morenista dijo que ellos no son iguales, además de que cuentan con una estrategia de seguridad.

"Reitero: tratar de vincular a Omar por haber trabajado en ese momento en ciertas áreas que correspondían a la Seguridad Pública o a la inteligencia, me parece un hecho que sólo corresponde a la narrativa de la Oposición de tratar de decir 'sí, pero ustedes también'. No, no somos iguales", afirmó.

Respecto a la inacción de la FGR en este caso en los últimos seis años, Ávila consideró que el camino seguido hasta la condena de García Luna fue el adecuado para evitar que una indagatoria en el país fuera interpretada como una persecución política.