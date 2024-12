Se reunirá Villanueva con Sheinbaum por oferta laboral

Por: Agencia Reforma

Diciembre 02, 2024 - 02:48 p.m.

GUADALAJARA, Jalisco.- El Rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, planea reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum para hablar de una oferta laboral, en caso de que se "sostenga" una invitación que le habría hecho la titular del Ejecutivo federal.

De acuerdo con Villanueva, después del 8 de diciembre, es decir, una vez que concluya la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tiene planeado un encuentro con la Mandataria federal para hablar de una posibilidad de empleo; además, le da tranquilidad que ya se tenga una Rectora electa para la UdeG, Karla Planter Pérez.

"Yo tengo una reunión pendiente, y he sido claro, con la Presidenta de la República, quedamos de vernos en diciembre para ver si ella sostiene una invitación; y yo se los digo con claridad, teniendo ya a Karla de Rectora electa me puedo ir en paz", afirmó el representante de la Casa de Estudios.

"Hoy sí se los digo, si hoy ya fuera necesario que yo, para esa invitación que me hace la Presidenta poderla aceptar, yo ya estaría dispuesto a irme; hasta hoy ha habido muchas invitaciones que he rechazado por mi responsabilidad con la Universidad. Yo hoy ya me siento con la tranquilidad y con condiciones de poder pensar en eso", agregó.

Aunque Villanueva no dio detalles del puesto que desempeñaría de concretarse la oferta laboral en la Federación, se presume sería como subsecretario de Educación.

"No niego que pueda suceder, depende de una reunión que yo tengo con la Presidenta de la República, si se mantiene la invitación en algún área de educación también les aseguro que lo aceptaré, porque sí quiero seguir aportando en temas de educación", indicó el Rector.

"Y de ser así yo tengo que pedir licencia o renunciar al cargo 15 días antes de que me separe, entonces, ese es el único plazo que marca la norma; entonces, les aseguro que 15 días antes de que me vaya lo tendrán que saber, pero todavía no", acotó.