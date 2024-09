Vila llama a senadores del PRI y MC garantizar voto contra reforma

El senador del PAN, Mauricio Vila, reiteró que, con sus otros 21 compañeros de bancada, votará en contra la reforma judicial; rechazó que Morena se haya acercado a él para cambiar el sentido su voto y pidió a los legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano comprometer cada uno su sufragio en contra de la minuta oficialista.

"Esperemos que pronto lo hagan también los senadores del PRI y también los de Movimiento Ciudadano, que seguramente han estado manifestando sus posturas", dijo en entrevista.

"Ahora, ¿quién se va a enfermar?, ¿quién no va a llegar?, ¿quién va a perder el vuelo? Pues eso ya serán cosas que dependerán de cada uno de los legisladores", reconoció.

El exgobernador de Yucatán recomendó a los senadores de oposición que lleguen a la Ciudad de México un día antes de la votación en el pleno para tener opciones si se atrasa un avión o cualquier cosa.

"Y los que vienen en carretera, pues también tomar precauciones y a cuidarnos este fin de semana para que no nos dé Covid-19, para que no nos contagiemos, no nos dé influenza. Y bueno, pues también los que en algún momento se llegaran a enfermar, pues también pueden pedir que venga su suplente", apuntó.

Respecto a posibles acercamientos de morenistas, indicó: "Yo tengo muchos amigos en todos los partidos políticos, en la iniciativa privada. Yo platico con todos, pero no ha habido ningún tipo de acercamiento ni ofrecimiento pues creo que saben, ya me conocen desde hace mucho tiempo, saben que soy una persona de una sola pieza".

Por su parte, Ricardo Anaya, senador del PAN, hizo un llamado "a que el 43 por ciento de la población que no votó por el oficialismo, y el 43 por ciento también es pueblo, a que vigilen a sus senadores, a que nos exijan".

"Ojalá no haya un 'Judas' entre los 43, pero llegó el momento, tan pronto como la próxima semana, lo más probable es que esto sea el martes, quedará clarísimo cómo votamos cada una y cada uno, y nos tendremos que hacer cargo de nuestro voto con la implicación que tendrá en la historia del país", agregó.