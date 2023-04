Se multiplican las infecciones de VIH

Cuando el resultado de la prueba dio positivo, Carmen pensó que era su sentencia de muerte. "Lo primero que le pregunté a la enfermera fue cuánto me quedaba de vida. Mi mayor miedo era que se lo hubiera transmitido a mis niñas", recuerda esta mexicana de 23 años del día que supo que tenía VIH. "Jamás me imaginé que me podía pasar a mí. Pensaba que eso era más cosa de algunos señores".