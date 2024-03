Una cosa tan pequeñita, no puede ser Presidenta: Fox sobre Sheinbaum

El ex Presidente Vicente Fox afirmó que la candidata morenista, Claudia Sheinbaum, es una "cosa tan pequeñita" que no puede ser Presidenta de México.

DECLARACIONES

"No da golpe (Sheinbaum), no sirve para nada, no puede ser Presidenta de este país una cosa tan pequeñita, no puede ser Presidenta de este país", sostuvo

"Este País es grande, los mexicanos somos ambiciosos, tenemos esperanza de un México grande, exitoso, triunfador".

Entrevistado afuera del Aeropuerto del Bajío, Fox reiteró que es indispensable un cambio en el País porque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sólo ha hecho, dijo, puras "pendejadas".

Enlistó la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; el Tren Maya, que llamó "trenecito"; la corrupción "rampante"; y la asociación con la delincuencia.

"El narcopresidente que tenemos", soltó Fox en alusión a los señalamientos sobre el presunto financiamiento del narco a una de las campañas de López Obrador.

"El camino está claro y llano, en este País es indispensable un cambio, no se han hecho mas que pendejadas por ya cinco años y medio", dijo.

"Va estar duro recuperar al País, pero seguro Xóchitl lo hace".

-Pero Xóchitl ha pedido que no se meta en su campaña, se le inquirió al mismo tiempo que llegaba Sheinbaum al Aeropuerto para iniciar una gira por el Bajío.

"Y tiene razón, pero de todos modos va ganar. Qué lastima ver desaprovechados estos seis años. Qué lastima haber engañado al 30 por ciento de la población", añadió.

"Afortunadamente ya abrimos los ojos, ya huele a corrupción en todas las cañerías del País".

Fox reconoció que pudo haber cometido errores durante su gestión, de 2000 a 2006, pero afirmó que nunca del tamaño de los que ahora está padeciendo México.

A pregunta expresa sobre si interfirió en las elecciones de 2006, aseguró que fue respetuoso de la democracia, la libertad, las leyes y la Constitución.

Dijo que apoyó a Felipe Calderón, pero dentro de la ley, y rechazó que haya habido fraude, como sostiene López Obrador.

"(AMLO) está en las últimas etapas de su vida política, López Obrador se va a la chingada, desgraciadamente dejándonos otra chingadera, no voy a decir quién", agregó.