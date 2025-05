Funcionarios de Jalisco investigados por omisiones en narcorrancho

GUADALAJARA, Jalisco.- Un reporte de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas del Estado, habría motivado que la Fiscalía Anticorrupción abriera una investigación contra funcionarios de Jalisco implicados en presuntas omisiones en el caso del narcorrancho Izaguirre, en Teuchitlán.

Cuestionada sobre un informe de hechos y omisiones relacionadas con el narcorrancho, que motivó una investigación en la Fiscalía Anticorrupción, la vicefiscal Blanca Jacqueline Trujillo reconoció que dio parte a Órganos de Control.

"Como es mi obligación como cabeza de una Vicefiscalía, efectivamente di vista a los diversos Órganos de Control que finalmente también deriva en la Fiscalía Anticorrupción, para que se investigue a fondo el actuar de todos los servidores públicos involucrados", declaró la funcionaria en el Congreso de Jalisco, donde participó en una mesa de trabajo sobre personas desaparecidas.

"Porque obviamente yo soy la primera interesada en que los procesos en la Vicefiscalía sean profesionales, exhaustivos y con el respeto a los derechos humanos que merecen todas las víctimas y todos los asuntos", agregó.

Dijo no poder opinar sobre la posibilidad de que funcionarios investigados por Fiscalía Anticorrupción pudieran acogerse al principio de oportunidad, un acuerdo para que se desista la acción de la justicia.

"No puedo emitir opinión de algo que no me consta ni estoy trabajando, eso sería pregunta para los compañeros de Anticorrupción", expresó.

El 19 de marzo de este año el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, enumeró fallas y omisiones por parte de autoridades estatales respecto al rancho Izaguirre, por ejemplo, que en diligencias ministeriales de septiembre y octubre de 2024 no se registró todo lo hallado como prendas y calzado, no realizó rastreo de indicios, no se procesaron los vehículos encontrados y no se hizo inspección exhaustiva del lugar.