Solicitan investigar a vicefiscal de Teuchitlán

Antes de investigar a los tres peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que llegaron primero al rancho Izaguirre, se debe revisar la intervención de la vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas, aseguró la abogada de los especialistas, Cecilia Isabel Ayala Dávalos.

Ellos, sostuvo, no son responsables de que la narcofinca no haya sido revisada correctamente, pues actúan bajo órdenes del Ministerio Público; además, sólo estuvieron 5 horas en la finca y entregaron un plan de acción que no se siguió.

"Así como las escaleras se barren de arriba hacia abajo, también en la Vicefiscalía deben de empezar por cómo fue la intervención de la vicefiscal (Blanca Trujillo) de acuerdo a sus facultades y de ahí hacia abajo, pero no a la inversa. No pueden empezar por los peritos", pidió.

En septiembre de 2024 fue localizado un centro de reclutamiento delictivo en Teuchitlán, pero fue abandonado hasta marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores hizo público el hallazgo de restos óseos y prendas.

Por esta negligencia hay ocho miembros de la Fiscalía y cuatro peritos denunciados.

Juan José, Édgar Brandon y Enrique Yeragzmel, integrantes del IJCF, son acusados de abuso de autoridad y delitos cometidos en administración de justicia por la Fiscalía Anticorrupción.

Ellos acudieron al rancho Izaguirre el 3 de octubre.

"Era imposible que las cinco horas que ellos estuvieron ahí procesaran una evidencia y un terreno de esas dimensiones, pero ya no los vuelven a requerir. Ellos trabajan hasta donde les permitieron y hasta donde humanamente les fue posible", enfatizó Ayala Dávalos.

De acuerdo con la defensora, hay un informe en la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas llamado "Despliegue Operativo", firmado por Daniel Hernández, donde hace una cronología de quiénes intervinieron el rancho antes de que se hiciera público y destaca que estuvo informando en tiempo real en un chat donde estaba la Vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, pues ella no acudió.

"Hay un último párrafo, antes de la firma, que está inclusive en negritas, donde él hace mucho hincapié que para ese momento que él suscribe este informe, el procesamiento del lugar de los hechos no estaba concluido", agregó la abogada.

Sin embargo, nadie de Fiscalía le dio seguimiento.

"La omisión es de entrada del Ministerio Público que tenía el mando y conducción este día y, posteriormente, la jerarquía arriba del Ministerio Público (.) La primera responsable de coordinar al personal de la Vicefiscalía, es la Vicefiscal".

Blanca Trujillo no está denunciada en la carpeta de investigación 180/2025, indicó.

De hecho, la investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción comenzó con un documento que la funcionaria envió. Es el acta administrativa del 6 de marzo donde señala fallas en el desempeño de su personal.

La audiencia en contra de los cuatro peritos y los ocho agentes de la Fiscalía estaba programada para el 29 de mayo, pero se pospuso por temas de agenda del Poder Judicial.

"Para la Fiscalía Anticorrupción hay algunas cosas que no se atendieron de la manera adecuada, con la diligencia debida", enfatizó el Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.

"Algunas cosas se perdieron porque se dejó de llevar a cabo un debido procesamiento en consecuencia eso trae una vulneración a derechos fundamentales de las víctimas".