Claudia Sheinbaum: 'No se protegerá a nadie en combate a huachicol'

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se protegerá a nadie que esté implicado en la venta de combustible ilegal, luego de que se le cuestionara por la falta de detenidos en los golpes del Gobierno federal contra el huachicol tras el hallazgo de una "refinería" clandestina con medio millón de litros de crudo de procedencia ilícita en Coatzacoalcos, Veracruz.

REFORMA preguntó a la Presidenta sobre si la investigación del inmueble clandestino en Veracruz llegaría hasta Petróleos Mexicanos (Pemex).

En algunos casos que han sido detectados por la autoridad federal, pareciera imposible que pudieran concretarse sin la participación de funcionarios, le quiero preguntar en particular por la refinería clandestina que localizaron en Veracruz, si la investigación va a llegar hasta Petróleos Mexicanos.

-Nosotros no vamos a proteger a nadie, número uno, las investigaciones no se pueden dar mucha más información porque justamente están bajo investigación, pero nosotros no vamos a proteger a nadie que estuviera involucrado en prácticas de venta de combustible ilegal.

En función de la complejidad que implica refinar, podría pensarse que tendría que tal vez requerir de la especialización de quienes están laborando en áreas de Petróleos Mexicanos.

-En particular, ayer en este lugar, para hacer una refinería de este tipo requieres de ingenieros químicos esencialmente, pueden trabajar en Pemex o no, ya la investigación nos va a dar, pero que sepan que se está haciendo la investigación y tope donde tope; y a parte, todo lo administrativo que estamos haciendo es muy importante, los controles administrativos que tienen que haber para evitar que se genere este delito.

Asimismo, Sheinbaum señaló que el Gobierno federal trabaja junto a la Fiscalía General de la República (FGR) para dar con las personas responsables, ya que no ha habido detenidos ante el hallazgo de la "refinería" en Coatzacoalcos.

"Se está trabajando en ello, junto con la Fiscalía, para lo que sería la red de delincuencia organizada vinculada con prácticas de huachicol o prácticas del robo de combustible, hay prácticas que tienen que ver con combustible importado, que se han puesto muchos controles en combustible que se importaba con otros permisos", explicó.

"Ya se pusieron muchos controles en las aduanas para que esto no sea así, se emitieron reglas para que no hubieran ciertos permisos temporales que en algún momento se estuvieron otorgando, no tenemos información si ocurrió antes, pero hablamos de la época en que nosotros llegamos al Gobierno, entonces se están poniendo controles en las aduanas y también combustible que pudiera venir de otros orígenes, petróleo crudo, en fin, otras redes de corrupción que pudiera haber en algunas áreas.

"Hay una investigación muy profunda que se está haciendo, y en este momento hay un trabajo muy intensivo de Guardia Nacional, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de aduanas, para poder incautar todos los almacenamientos y transporte de combustible ilegal, y se está haciendo todas las investigaciones para llegar al fondo de las distintas redes que se dedican a este delito", agregó.