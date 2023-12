Venden "detentes" con oración modificada proAMLO afuera de Catedral

Afuera de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, vendedores ambulantes ofrecen "detentes" con oraciones religiosas modificadas usando el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se encontró que los comerciantes ofrecen este tipo de mercancía religiosa usando la imagen de El Corazón Sagrado de Jesús y en su contorno la oración modificada del Detente afirmando que se cuenta con el apoyo del Mandatario federal.

La oración original del Detente dice: "Detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo", pero en la nueva mercancía se lee: "Detente enemigo, el corazón de AMLO está conmigo".

Los detentes se venden afuera del recinto religiosos en 50 pesos y se ofrecen en los modelos blanco y rojo.

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) indica que un "detente" fue un recorte de tela con la imagen del Corazón de Jesús y la leyenda Detente, bala, que se usó en las guerras españolas de los siglos XIX y XX, prendido en la ropa sobre el pecho.

AMLO Y SUS AMULETOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho público que en su cartera siempre lleva consigo un detente como amuleto dentro de su cartera.

El 18 de marzo de 2020, en pleno inicio de pandemia de Covid-19 en México, el Mandatario federal sacó en su mañanera su amuleto.

"Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo", aseguró ese día el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras fijaba la mirada en una de las estampas religiosas que sacó de su billetera y siempre lleva consigo. Son sus guardaespaldas contra el coronavirus, argumenta.

¿Es el Sagrado Corazón?, —se le preguntó al presidente de la República en su conferencia mañanera.

"Ya ustedes averígüenlo. Aquí está otro. Miren, es que me dan; son mis guardaespaldas", presumió.

"Esto es muy común en la gente y tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores que me dan de todo y lo guardo, porque no está demás", dijo.

"'Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo´, pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos", repite el mandatario para luego presumir a sus otros guardaespaldas.

De su cartera sacó un billete de dos dólares que le regaló un migrante, comentó.

El presidente López Obrador también buscó un trébol de cuatro hojas que le regaló el señor del restaurante de mariscos El Porvenir, en Tampico, Tamaulipas.

"Es muy importante [el restaurante] porque está enfrente del panteón y hay un letrero. Siempre lo traigo, pero ahorita no lo encuentro", lamentó.

Desde la campaña en 2018 y ya como Presidente de México, López Obrador siempre lleva consigo en su cartera sus amuletos que lo protegen de sus adversarios.