Cydsa y Alfonso Romo Garza: decisiones financieras con Vector Casa de Bolsa

Al presidente del Consejo de Administración de Cydsa, Tomás González Sada, sus asesores financieros lo previnieron y nunca lo dejaron llevar a cabo inversiones en Vector Casa de Bolsa, aun cuando quiso hacerlo por ser de su amigo Alfonso Romo Garza.

"De eso (la acusación de EU) no sabemos nada, y pobre Alfonso Romo, pobrecito hombre, nosotros lo vemos con aprecio, y está sufriendo", dijo.

"Pero no sabemos si lo forzaron a mandarle dinero a alguno de los polacos", indicó en entrevista la semana pasada tras recibir la Medalla "Lorenzo H. Zambrano" al Mérito Emprendedor y Empresarial por parte del Municipio de Monterrey.

"Sí, sí ha tenido broncas de falta de cuidado, porque a mí me ha tocado que no me han dejado usar su Casa de Bolsa, porque yo siempre trato de ayudarle.

"Pero de repente como que les ha faltado ser más disciplinados".

El pasado miércoles, Grupo REFORMA publicó que el Departamento del Tesoro de EU identificó a tres instituciones financieras mexicanas, los bancos CIBanco e Intercam y la Casa de Bolsa Vector, como "de preocupación primaria de lavado de dinero en conexión con tráfico ilícito de opioides".

Un día después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino la Administración de las tres instituciones para salvaguardar los recursos del público ahorrador e inversionista y evitar una "corrida" de capital que las dejaría en insolvencia.

González Sada lamentó que Vector atraviese por esa situación y abogó por controles más estrictos en el sistema financiero, como lo han hecho en Cydsa con productos como la sosa cáustica, un químico que utilizan industrias como la papelera, jabonera, textil y de pinturas.

"Nosotros producimos cloro y sosa cáustica", explicó, "y la sosa cáustica también se usa para el fentanilo.

"Nosotros no sabíamos, no teníamos ni idea, y de repente se nos vinieron los gringos encima y nosotros dijimos, pues bueno, miren, nosotros lo que pasa es que no tenemos suficiente sosa cáustica en México, se importa y nosotros no vendemos".

Calificó como "un problemón" el de la inseguridad en México.

"Curiosamente, nos está ayudando a resolverlo el malo (el Presidente Donald Trump) y en eso es en lo único en lo que nos está ayudando".

El empresario indicó que el panorama político en México luce difícil por la falta de preparación académica de quienes ocupan esos cargos, mientras que en lo económico hay problemas sobre todo internos, pese a que industrias como el acero, aluminio y automotriz enfrentan a las políticas comerciales de Trump.

"Es increíble, pero en lo económico el mercado está mejor de lo que pensamos", afirmó.

"Aunque, por ejemplo yo, en Cydsa, las broncas que tengo son internas: que se amoló el ferrocarril, que lo pararon en Puebla y no dejan salir los carros, o que no hay agua, y el Gobierno del Estado, como responsable del agua, pues no lo hace muy bien y nos deja a todos los industriales sin agua".