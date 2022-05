Van contra minera por burlarse del gobierno

Durante la conferencia mañanera, informó que en un sobrevuelo que realizó el fin de semana como parte de una gira de supervisión del Tren Maya constató cómo la empresa estadounidense extraía materiales y los cargaba a un barco.

"Acabo de estar el fin de semana. Y me habían engañado en que ya no estaban extrayendo material, y pasaba yo por ahí, sobrevolaba, siempre, como tres veces, y, en efecto, estaba todo parado, las grúas paradas, todo parado", comentó.

"Pero ahora pasé, quizá no sabían o fue porque pasamos el viernes y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material y cómo están cargando un barco. Entonces, he dado instrucciones a la Secretaria (del Medio Ambiente) para proceder de inmediato".

En febrero pasado, López Obrador propuso un acuerdo a Calizas Industriales del Carmen (Calica) para que dejara de explotar una mina en Playa del Carmen, debido a que la concesión federal -que data del sexenio de Ernesto Zedillo- se venció.

Planteó a la empresa dejar de extraer minerales y usar sus terrenos para un desarrollo turístico. Al mes siguiente, amagó a la empresa con parar la extracción o de lo contrario presentaría una demanda ante organismos internacionales.

El 22 de abril, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio a conocer que Calica-Legacy Vulcan había aceptado que sus terrenos se convirtieran en una reserva natural. Sin embargo, la extracción de minerales continuó.

"Se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país. Están extrayendo material a profundidades de cinco metros", reprochó ayer López Obrador.

Esposa de AMLO va a EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller viajará a Washington para asistir al festejo del 5 de mayo en la Casa Blanca.

El mandatario informó que su esposa fue invitada por la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, organizadora de la tradicional celebración mexicana en la residencia oficial de ese país.

Por ese motivo, detalló Lopez Obrador, la señora Gutiérrez Müller no lo acompañará en la primera parte de su gira por Centroamérica, ya que no podrá estar en Guatemala y El Salvador, y lo alcanzará hasta Honduras.

RECORTA AMLO GIRA POR CENTROAMÉRICA

EL UNIVERSAL

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador anunció que recortó su gira internacional por Centroamérica y Cuba, pues en lugar de regresar el lunes 9 de mayo, como se había previsto originalmente, estará de vuelta en México el domingo 8, por la noche.

En su conferencia de prensa matutina, informó que en esta primera gira por cinco países de la región, que iniciará el próximo jueves, presentará su Plan de Desarrollo Regional de Cooperación y detalló que "vamos a tener encuentros con los presidentes y vamos a dar a conocer nuestra política en materia de desarrollo regional, de cooperación, de amistad entre nuestros pueblos".

López Obrador confirmó que la gira arrancará en Guatemala, a donde llegará por la tarde de ese día, luego de encabezar la ceremonia oficial conmemorativa a la Batalla de Puebla, en la capital de ese estado.