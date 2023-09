En EU las vacunas del anticovid no serán gratis

Miami

El contagio de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, de Covid-19, es la mejor prueba de que el virus no ha desaparecido. El gobierno de Joe Biden promueve ampliamente los refuerzos, al recordar que se requieren dosis que funcionen contra las nuevas variantes; sin embargo, dado que la emergencia creada por la pandemia se acabó, las vacunas han dejado de ser gratuitas.

En abril pasado, el presidente Biden firmó una ley que da por finalizada la emergencia sanitaria por el Covid-19, que permitía al gobierno federal destinar fondos para impulsar los esfuerzos de combate a la enfermedad, incluyendo recursos para vacunas. Biden decidió dejar en manos de la iniciativa privada la distribución y venta de nuevas versiones de las vacunas contra el virus.

De este modo, se prevé que desde mediados de este mes comience la distribución de vacunas bivalentes adaptadas a las nuevas variantes, que costarán entre 110 y 130 dólares (entre mil 870 pesos y 2 mil 210 pesos).

Podrán adquirirse en farmacias, clínicas y hospitales de Estados Unidos por ese precio, aunque muchos seguros médicos de los estadounidenses cubren el costo. Aquellos viajeros extranjeros que deseen aplicarse la vacuna podrán hacerlo, pagando la cantidad indicada.

Las tres farmacéuticas que actualmente han estado trabajando de manera constante para responder lo más rápido posible a mutaciones que van apareciendo del Covid son Moderna, Pfizer/BioNTech y Novavax. Estados Unidos ya no acepta vacunas monovalentes, porque no están adaptadas a las nuevas variantes.

"Yo viví el infierno del Covid, me enfermé y la pasé tan mal que no sé cómo estoy vivo", cuenta a este diario Ricardo Solís, mexicano en Seattle, Washington; "Tengo amigos, conocidos que lastimosamente murieron. No es un juego. Saber que se ha podido disminuir y controlar es una bendición, pero debemos atender las recomendaciones y vacunarnos cuantas veces sea necesario".

Monitoreo nacional

- Otra observación dentro del monitoreo nacional, en la Unión Americana, es que ha disminuido sustancialmente la solicitud y aplicación de vacunas contra Covid, dentro del sistema gratuito que se mantuvo desde 2021.

- En su momento más crucial se contabilizaron alrededor de 240 millones de habitantes vacunados, esto es 73% de la población que tenía al menos una dosis de la vacuna.