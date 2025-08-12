Urgen que Ssa aclare repunte de sarampión

La diputada panista María Elena Pérez-Jaén solicitó una reunión urgente entre la Comisión de Salud de San Lázaro y diversos funcionarios del sector para que rindan cuentas sobre el nuevo brote de sarampión, principalmente en zonas rurales y marginadas.

Indicó que los casos de sarampión son producto de la interrupción de las semanas de vacunación en 2019 y de la cancelación de la compra de vacunas, lo que ha originado el resurgimiento de una enfermedad viral altamente contagiosa que había sido eliminada desde 1996.

Recordó que el Secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que actualmente se cuenta con suficientes vacunas, alrededor de 6 millones, y que se espera adquirir más para cumplir con una cobertura de vacunación del 95 por ciento.

Sin embargo, agregó, datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica al 6 de agosto de 2025 señalan que se han confirmado 3 mil 938 casos de sarampión y 14 defunciones, principalmente en Chihuahua y Sonora. El grupo etario más afectado ha sido el de menores de 0 a 4 años de edad y adultos de entre 25 y 40 años.

Pérez-Jaén, quien junto con su compañero de bancada Ector Jaime Ramírez Barba, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar a la Secretaría de Salud a actuar con urgencia ante el brote de sarampión, advirtió que este evidencia interrupciones en los esquemas de vacunación durante las últimas décadas.

Señaló que, de acuerdo con el Inegi, la cobertura pasó del 84.6 por ciento en 2020 al 71.8 por ciento en 2023, cifra por debajo del umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud.