Difunde INE lista de aspirantes judiciales del Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del debate por vacíos de información sobre los aspirantes a la elección judicial, el INE publicó este domingo las listas de candidatos que el Senado le entregó el pasado 12 de febrero.

Esta contiene 4 mil 224 registros, que no corresponden al mismo número de candidaturas, es decir, si un postulante se inscribió ante los tres Comités y resultó insaculado en los tres, su nombre aparecerá tres veces.

De ellos, mil 416 corresponden al Comité Legislativo, mil 430 al Comité Ejecutivo y 955 son de quienes se inscribieron ante el Poder Judicial, y cuyo Comité dimitió en la etapa previa al sorteo.

El Instituto detalló que con la publicación en su sitio oficial atiende al principio de publicidad, pero también involucra a la ciudadanía para que detecte posibles irregularidades y a que conozca los nombres de los aspirantes.

"La difusión oportuna de los listados permite que la ciudadanía ejerza un control social sobre el proceso, detectando posibles irregularidades y exigiendo su corrección cuando sea necesario", indica el proyecto que se preveía discutir ante el Consejo General el pasado 15 de febrero.

Entre los aspirantes que solicitaron retirar su candidatura se encuentra todavía el registro de la Magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien buscaba un lugar en el Tribunal de Disciplina Judicial.

"Hoy me entero que el INE recibió por parte del Senado la relación de personas que contenderán en la elección extraordinaria de junio próximo. Para mi sorpresa estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado y, por el contrario, presenté mi declinación ante el Senado, lo cual le informé al Consejo de la Judicatura Federal", expuso en redes sociales.

Otro de los aspirantes que pidió ser removido y aún aparece en los listados es Juan David Ruiz Ramos, quien resultó insaculado en la materia Civil y Administrativa, para el circuito 27, en Quintana Roo.

Por otro lado, de los 78 registros que se apuntaron por un cargo a Ministro de la Suprema Corte de Justicia, sólo el de Jazmín Bonilla García aparece en tres ocasiones. Ella fungió como Secretaria del actual Ministro Javier Láynez Potisek.

En tanto, de los 18 registros a una magistratura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tres corresponden a la actual Magistrada de la Sala Regional de Monterrey, Claudia Valle Aguilasocho.

Sin embargo esta lista aún no está avalada por el INE, pues se prevé que el Consejo General la discuta durante la sesión que se llevará a cabo este lunes a mediodía.

Tras su aprobación, el listado deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, la Gaceta del INE y el sitio oficial del Instituto.