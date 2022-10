Usan falda alumnos y docentes en Veracruz por 'inclusión'

El día de "Hombres con falda" en la Facultad de Derecho de la UV campus Xalapa, fue convocado por el profesor Arturo Hernández Abascal. Según explicó el docente, fue un experimento social bien recibido entre el alumnado.

"No sólo hay que hablar de derechos humanos, ¡hay que defenderlos!", se leía en la invitación del profesor para la clase de "Introducción al Amparo".

Los alumnos señalaron que esta actividad fue inusual y rompió estereotipos en ésta, la que ellos mismos consideraron, una facultad conservadora.

"El Doctor Abascal nos comentaba que le gustaría comprarse una falda escocesa para traerla a la facultad y cambiar ciertos pensamientos o ideologías que se tienen aquí, como una facultad conservadora, por así decirlo", señaló un alumno que acudió con saco negro, camisa blanca y falda guinda.

"Él dice estos comentarios y yo le digo 'profesor, yo con gusto me le uno, porque yo he visto ese tipo de situaciones aquí dentro de la facultad' y también ayuda a concientizar el uso de la falda, el hecho de que la ropa no tiene género, el hecho de que las mujeres sufren acoso y cómo se sienten incómodas al usar este tipo de prendas y cómo está estereotipada al género femenino nada más", agregó.