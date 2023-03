Se desmarca Universidad del título de doctorado de Esquivel

La Universidad Complutense de Madrid se ha desmarcado del título de doctorado de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, que obtuvo en 2009 por la Universidad Anáhuac con un trabajo en el que supuestamente plagió 209 de 456 páginas, según reveló la semana pasada una investigación de El País. En la biografía que envió al Senado para ser elegida ministra en 2019, Esquivel anotó que obtuvo su doctorado en la Universidad Anáhuac “en coordinación” con la Complutense. En su semblanza de la web de la Suprema Corte asegura también que es doctora en Derecho por la universidad mexicana “en convenio” con la madrileña. Sin embargo, directivos de la Complutense han aclarado que Esquivel nunca sustentó su tesis doctoral en la casa de estudios española, por lo que no puede ser considerada como una de sus doctoras. “A todos los efectos eres doctor por la Complutense cuando has hecho la tesis en la universidad y se ha defendido en un tribunal de la Complutense. En el caso de la ministra Esquivel, la Complutense no tiene nada que ver”, asegura el decano de Derecho, Ricardo Alonso. Esquivel, preguntada a este respecto, ha asegurado a través de intermediarios que nunca dijo ser doctora por la Complutense.