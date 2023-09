Acuden al Ángel de la Independencia para ungir a Xóchitl Gálvez como candidata

Líderes del PAN, PRI, PRD, organizaciones civiles, simpatizantes y ciudadanos acudieron este domingo al Ángel de la Independencia para celebrar la entrega a Xóchitl Gálvez de la constancia que la acreditará como candidata presidencial del Frente Amplio por México.

SE CONGREGAN

Cientos de personas comenzaron a congregarse desde las 9:00 horas frente a las escalinatas del Monumento a la Independencia, donde podía verse un gran número de banderas con el logo del PRI.

También, banderas del PRD y del PAN lograban verse entre la multitud, la cual coreaba al únisono "¡Xóchitl!, ¡Xóchitl!" mientras esperaban el arribo de la candidata.

Aunque en los hechos la contienda electoral arrancó hace unos meses, con los procesos internos de los partidos para elegir a sus candidatos presidenciales, de manera legal el proceso electoral 2024 iniciará el próximo jueves 7 de septiembre.

La ley establece que el 1 de noviembre arrancan las precampañas para que los partidos elijan a su candidato presidencial; sin embargo, como Gálvez ya está seleccionada, se prevé que usará el tiempo para promoverse pese a las limitaciones legales.

El viernes, con gritos de "¡Presidenta!" y el apoyo de más de 200 legisladores de PRI, PAN y PRD, la hidalguense Xóchitl Gálvez se estrenó en la tribuna del Congreso como candidata presidencial de la Oposición en la sesión de instalación del periodo de sesiones de la 65 Legislatura.

Gálvez subió a la tribuna para dar el posicionamiento del PAN ante el Quinto Informe presidencial con un discurso en el que aseguró que México está peor que en el 2018.

"No hubo transformación, hubo destrucción. Hoy, en este Quinto Informe, sabemos que México no sólo no está mejor, sino que en muchos aspectos está peor que cuando inició su administración", aseveró.

Entre las primeras propuestas que ha planteado Gálvez está que la pensión a adultos mayores sea a partir de los 60 años para las personas que vivan en las entidades de mayor pobreza del País.