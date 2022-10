En riesgo, último tramo de Tren Maya, acepta AMLO

Durante la mañanera, el Mandatario federal indicó que en la parte de Xpujil a Chetumal, que está en el último tramo, que va de Bacalar a Escárcega, hay resistencias.

El Jefe del Ejecutivo presumió que ya resolvieron el tramo más difícil, el Cancún-Tulum, donde los querían ponchar, pero ahora registró un nuevo problema, en Xpujil.

"Nos faltan dos tramos, los que corresponden construir a los ingenieros militares, de Tulum a Escárcega, ya tenemos liberado Tulum, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, ya resolvimos el tramo más difícil, dónde nos querían ponchar, que era el tramo Cancún-Tulum, porque hay muchos intereses, billullos, ahora nos toca liberar Tulum-Escárcega, para llegar a toda la zona sur de Quintana Roo, lo que se quedó en el abandono, porque prosperó el norte. Nos importa mucho el sur de Quintana Roo y es llegar a Calakmul, Xpujil, entre otras cosas estamos haciendo un acueducto porque la principal carencia en esa región es el agua, se está haciendo el acueducto de como 120, 150 km y no les va faltar agua, ya se resuelve el problema", narró.

Y después comenzó a explicar la inconformidad de ejidatarios y la exigencia de pagos.

"Resulta que en el tramo de Xpujil a Chetumal, hay 5 ejidos, que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados, pero los dirigentes dicen aquí no pasan si no nos pagan la indemnización de cuando se hizo la carretera de Escárcega a Chetumal. Ah, con abogados, desde luego, con todo respeto ya les mandé decir allá que de qué querían su nieve, aquí es querer hacer su agosto", dijo.

"El presupuesto es dinero del pueblo, sagrado, que se tiene que cuidar, no es que aquí no pasas si no me das tanto, eso no se puede, ya, eso es corrupción, que quede claro".

López Obrador se quejó de que los dirigentes de ejidatarios no han querido hacer asambleas y afirmó que enviará a gente que las promueva.

"Y no han querido convocar a asamblea, porque yo estoy seguro que si se convoca a asamblea, la gente, los ejidatarios van a decir sí queremos el Tren Maya, pero esto es un asunto de dirigentes charros que están queriendo sacar provecho", afirmó.

"Ya pedí a quienes están viendo esto que vayan allá y que en asamblea con la gente se exponga esto, de los 500 kilómetros que nos faltan (en este tramo), y aquí no está Claudio X. González, es otra cosa, la corrupción que viene de lejos, hay que desterrarla, he dado instrucciones para que hablen con la gente, se hagan las asambleas y hagan el compromiso que donde vaya el tramo del Tren se pague", agregó.

Y también amagó a quienes no permitan la obra, al decir que se va a saber quiénes son.

"Si no se acepta, pues nos vamos por el derecho de vía, ahí hay 40 metros y ya de Chetumal a Escárcega es una sola vía, es Chetumal a Cancún, y de Cancún a Mérida, son dos vías, se requiere más terreno, pero acá es una sola vía y sí podemos acomodar el Tren en los 40 metros, la carretera, el Tren, y si aún así hay bloqueos y no nos dejan, se queda el Tren hasta Xpujil y no hay tren de Xpujil a Chetumal".